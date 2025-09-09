Apple představil nový iPhone, hodinky, sluchátka a další novinky
9. 9. 2025 – 20:40 | Zprávy | Miroslav Krajča
Na své tradiční zářijové keynote Apple poslal svět technologií do kolen: příchod iPhone 17 Pro, iPhone Air, nejtenčí iPhone s pro výkonem, nová Apple Watch Series 11 s fitness společníkem, robustní Ultra 3, překvapivě pokročilé AirPods Pro 3 – a všechno zabalené do šikovné kombinace designu, výkonu, zdraví a komunikace.
Nový Apple Event z 9. září 2025, nazvaný trefně „Awe Dropping“, přinesl očekávaný příval inovací napříč celým portfoliem – od iPhonů po hodinky a bezdrátová sluchátka. Apple svou přehlídkou nejen předvedl technologickou vyspělost, ale opět potvrdil, že jeho vize spojuje výkon, zdraví, elegantní design i intuitivní používání.
Začněme u hlavních hvězd – iPhone 17 Pro, iPhone Air a iPhone 17. Flagship model iPhone 17 Pro dostal zbrusu nový čip A19 Pro, který Apple označuje za „nejvýkonnější iPhone vůbec“. Ten doplňuje revoluční keramický štít 2 (Ceramic Shield 2), pokročilý 48MP trojitý zadní fotoaparát a inovativní Center Stage selfie kameru, která vám bude stále udržovat střed záběru.
Střihněme teď na iPhone Air – nejtenčí iPhone v historii, přitom s výkonem Pro. Jeho tenké tělo skrývá opět A19 Pro, 48MP Fusion fotoaparát, odolnější konstrukci než kdykoli předtím a samozřejmě Ceramic Shield 2 i Center Stage čelní kameru. Apple tak redefinuje spojení tenkosti, elegance a síly v jednom zařízení.
Doplňkem rodiny je iPhone 17, tedy standardní model nyní nově s ProMotion 120 Hz displejem, Ceramic Shield 2, pokročilým 48 MP DUAL Fusion systémem a Center Stage kamerou, konečně rychlejším dobíjením – ideální kompromis mezi cenou, výkonem a inovacemi.
Slovo „průlomová výdrž baterie“ zaznělo opakovaně – Apple nezveřejnil konkrétní čísla, ale příslib výdrže, která „změní očekávání uživatelů“, je výmluvný. Stěžejní je, že A19 Pro slibuje efektivitu a energii v jednom balení.
Pro audiofily a fitness nadšence Apple představil AirPods Pro 3 – sluchátka s „nejlepším ANC v uších“ (Active Noise Cancellation), vynikajícím zvukem, měřením srdečního tepu během tréninku, živým překladem hovoru či rozhovoru (Live Translation) a s prodlouženou výdrží, až 8 hodin poslechu.
Na poli nositelné technologie byly uvedeny tři modely: Apple Watch Series 11, Watch SE 3 a Watch Ultra 3. Series 11 přináší sleep score, monitorování chronicky vysokého tlaku (pending FDA schválení), nový Workout Buddy pro personalizované tréninky a až 24 hodin výdrže baterie Apple Watch SE 3 za nižší cenu nabízí sleep score, rozšířené zdravotní metriky v aplikaci Vitals, Always-On displej a dvojnásobně rychlejší nabíjení.
Nejvýkonnější a nejodolnější model – Apple Watch Ultra 3 – zaujme zejména extrémní uživatele: satellitní komunikace, vícedenní baterie, největší a nejjasnější ciferník, vyšší jas dipsleje, 5G konektivitu a duální GPS – ultimátní společník pro sport a dobrodružství.
Z kontextu Apple událostí je jasné – třetina produktů míří na pro výkon, třetina na zdraví a eco-systém, třetina na překračování očekávání (tenkost, audio, komunikace). Ceramic Shield 2 je všude, což znamená posun směrem k vyšší odolnosti bez kompromisu na designu.
Design iPhonů je méně revoluční, ale o to výraznější vylepšení skrývá pod kapotou. A19 Pro, 48MP fototechnika, 120 Hz, Center Stage – to vše cílí na tvorbu, výkon a interaktivitu. iPhone Air potěší uživatele hledající krásu a tenkost bez ústupků v síle. Otázkou bude reálná výdrž.
AirPods Pro 3 zařazují zdravotní metriky mezi bezdrátové sluchátka – měření srdečního tepu během cvičení – to je v odvětví nový standard. Live Translation předznamenává další integraci AI funkcí, navíc bez zvýšení ceny.
Watch Series 11 a SE 3 pokračují ve spojení zdraví, výkonu a přístupnější ceny. Ultra 3 je pro extrémní segment, ale s inovacemi jako 5G, sat communication a dlouhá výdrž znovu potvrzuje Applovu dominanci v outdoor chytrých hodinkách.
Obecně lze říct, že dnešní představení ukázalo, že Apple myslí stále globálně – i ten nejtenčí iPhone, i nejodolnější hodinky, jsou vybaveny výkonnými čipy a špičkovými funkcemi. Řečeno jinak: Apple neustále překonává sám sebe, a přesto oceňuje potřeby různých typů uživatelů – od běžného konzumenta po fitness entuziasty, dobrodruhy, ajťáky a audiofily.