Šokující pravda: Banky seniorům utajívají, jak se zbavit poplatků – proč vám to neřekli dřív?
10. 9. 2025 – 5:34 | Zprávy | Anna Pecena
Stačí věk a trocha odvahy zeptat se na správný produkt. Banky roky kasírovaly důchodce na poplatcích, teď ale přichází zlom. Účty bez měsíčních nákladů, bez front a dokonce s donáškou peněz přímo domů – to není sci-fi, to je realita v roce 2025.
Účet pro seniory: skutečně bez měsíčních poplatků?
Ano, banky v Česku nabízejí skutečně bezúdržbové účty pro seniory. Například Česká spořitelna poskytuje Plus účet pro seniory – bez poplatku za vedení, bez poplatků za elektronicky zadané platby v korunách i eurech, když zůstanete doma na vlastní pohodlí a nezabýváte se frontami. Pokud tedy máte jeden z těch účtů „jen tak mimochodem“, je to ve skutečnosti ten nejvýhodnější.
ČSOB: Zapomněli vám říct o donášce hotovosti?
A teď bomba na závěr: ČSOB jde ještě dál. Jejich Účet pro seniory (od 65 let) je veden zcela zdarma, poskytují dvě platební karty a neuvěřitelně – jednou měsíčně vám doma, na chatě nebo tam, kde chcete, doručí hotovost zdarma . Zapomeňte na fronty, na hledání bankomatů, na křupání bankovek. To je podle mě ta nejhorší fičura, kterou vám banky před vámi schovávaly – dokud na to nepřišel někdo jako já.
Kolik můžete reálně ušetřit?
Pokud platíte měsíčně 99 až 150 korun za vedení běžného účtu, ročně vám zmizí z peněženky více než 1 500 korun. Za deset let je to klidně nová lednice nebo rodinný víkend na horách. Přechodem na seniorské účty ušetříte nejen peníze, ale i čas a nervy – a to se prostě počítá.
Kdo má nárok?
Výhody nejsou jen pro „velké klienty“ nebo lidi s miliony na účtu. Stačí věk, zpravidla 55 nebo 65 let, a občanský průkaz. Některé banky dokonce přidávají bonusy pro starší pracující důchodce. Nejde o žádnou složitou administrativu, banky si vše vyřídí na místě a karta je u vás během pár dnů.
Proč vám to neřekli?
Je to jednoduché – banky spoléhají na to, že si senior vezme běžný účet, kde si ty poplatky kradou každý měsíc. A pak nemají ani čas, trpělivost nebo motivaci hledat, co je výhodnější. Když vám někdo dá účet bez poplatků, bez podmínek a ještě s VIP službou, vypadá to skoro neuvěřitelně. Ale ono to funguje.
Závěr: Pokud jste senior (nebo máte rodiče či prarodiče), běžte hned na pobočku – a žádejte o účet pro seniory. Od České spořitelny máte „Plus účet“ zdarma s elektronickými převody bez poplatků. A od ČSOB můžete dokonce získat účet s donáškou hotovosti – až vás domů obslouží sami.
Konečně nula poplatků a maximum pohodlí. Banky to řeknou jen, když se jich zeptáte… nebo když máte někoho, kdo vám to prozradí.