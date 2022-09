Koalice se dohodla na zvýšení životního minima a přídavků od ledna

Životní a existenční minimum se od ledna zvýší. Dohodla se na tom vládní koalice, vyčká ještě na údaje o inflaci. Zvednout se mají i přídavky na děti. Na tiskové konferenci to dnes oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Upřesnil, že přídavky by měly vzrůst o 30 procent. V rodinách, kde aspoň jeden z rodičů pracuje či studuje, by dávka měla být dál o 500 korun vyšší.

„Dohodli jsme v rámci koaličního jednání, že od prvního ledna zvýšíme životní a existenční minimum. Předpokládáme, že vyjdeme z dat jako u předchozích valorizací. Využijeme údaje Českého statistického úřadu o růstu inflace,“ uvedl Jurečka. O kolik se minimum zvedne, není zatím jasné. Koalice chce podle Jurečky vyčkat na aktuální údaje o růstu cen před koncem roku.

Minimum slouží pro stanovení nároku na řadu dávek i pro výpočet některých podpor. Letos se kvůli vysoké inflaci upravovalo dvakrát. Od dubna se po dvou letech zvedlo o deset procent z 3860 na 4250 korun pro samotného dospělého. Od července pak vzrostlo o 8,8 procenta na 4620 korun. Pro dospělé a děti v rodině je částka nižší. Existenční minimum dosahuje 2980 korun. Na přídavky na děti mají nárok domácnosti s čistým příjmem do 3,4násobku životního minima. Podle věku dítěte pobírají 630, 770 či 880 korun měsíčně. V rodinách, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, studuje, je na rodičovské či má důchod, je dávka o 500 korun vyšší. Činí tedy 1130 korun, 1270 korun či 1380 korun měsíčně.

Zvýšit přídavek na dítě doporučují experti na sociální problematiku i Národní ekonomická rada vlády (NERV). Podle nich dávka dobře cílí na domácnosti s nižším příjmem. NERV navrhuje zvednout částky přinejmenším o 30 procent. Koalice chce z doporučení vycházet a držet se 30 procent. Základní přídavek by tak od ledna činil 820, 1000 a 1150 korun. Pro rodiny s pracujícími či studujícími by měla být částka dál o 500 vyšší. Podle mluvčí ministerstva Evy Davidové dosahuje nyní průměrná vyplácená dávka 1100 korun, po navýšení by měla podle propočtů činit 1320 korun.

Se zvýšením minima se rozšiřuje i okruh rodin, které mohou přídavky pobírat. Zvedá se totiž hranice příjmu pro nárok na dávku. Nyní může přídavky získat například rodičovská dvojice se dvěma předškoláky s měsíčním rodinným příjmem do 43 554 korun čistého či samoživitelka s potomkem na vysoké škole s čistým příjmem do 25 738 korun. Úřady práce vyplatily v červenci podle údajů ministerstva 300 900 dětských přídavků, je to o 25 procent víc než loni za stejný měsíc. Tehdy dávku dostalo 240 000 dětí. Výdaje letos za sedm měsíců činily 2,04 miliardy korun, loni to bylo 1,28 miliardy. Příští rok by se podle Jurečky mohly po úpravě dávky zvednout o 400 milionů až miliardu. Záležet bude na tom, kolik dětí bude podporu dostávat.

Minimum upraví vláda ve svém nařízení. Ke zvýšení přídavků je potřeba změna zákona. Novelu předloží ministerstvo v dalších týdnech. Jurečka věří, že legislativní proces bude rychlý.

Národní rozpočtová rada (NRR) s poskytováním pomoci v krizové situaci souhlasí. Podle ní by ale opatření měla být jednorázová či dočasná, nikoliv trvalá. Dlouhodobé kroky by kabinet neměl kvůli rychlému zadlužování provádět bez zajištění dodatečných a dostatečných zdrojů na pokrytí nových výdajů.