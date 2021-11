V pondělí přibylo 11 514 nakažených. Testování ve školách odhalilo 3423 pozitivních případů

Podzimní vlna epidemie koronaviru v Česku dál sílí. Během pondělí přibylo 11 514 potvrzených případů nemoci covid-19, to je zhruba o 2250 víc než před týdnem.

Neustále a poměrně výrazně roste i počet lidí, kteří s koronavirem skončili v nemocnici. V pondělí bylo hospitalizovaných bezmála 4300, to je o 900 víc než před týdnem, zhruba o tři stovky víc oproti víkendu a nejvíc od poloviny dubna. Těžký průběh nemoci mělo 635 pacientů. O zhoršující epidemické situaci vypovídá i stále rostoucí počet zachycených nákaz na 100 000 obyvatel za posledních sedm dní - takzvané incidenční číslo k dnešku stouplo ze 718 na 739, vyplývá z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Od loňského března se v Česku prokazatelně nakazilo koronavirem už víc než 1,9 milionu lidí, zemřelo 31 636 z nich. S nárůstem počtu nakažených přibývá i zemřelých. Denním maximem nynější podzimní vlny bylo 70 úmrtí z minulé středy 10. listopadu.

Očekává se, že i v dalších dnech porostou počty hospitalizovaných a denní přírůstky by mohly atakovat rekordní hodnoty celé epidemie. Díky očkování i vysokému počtu lidí, kteří už covid v Česku prodělali, by ale nemocnice a zejména jednotky intenzivní péče neměly být tak přetížené jako před rokem či letos na jaře. Loni v listopadu bylo hospitalizovaných přes 8000 lidí s koronavirem a okolo 1100 z nich vyžadovalo intenzivní péči, letos v březnu bylo v nemocnicích téměř 10 000 nakažených a na dva tisíce byly ve vážném stavu.

Nejvíc se nákaza momentálně šíří na Moravě, týdenní incidence ale roste prakticky ve všech regionech. V Olomouckém kraji už počet nových případů v přepočtu na 100 000 obyvatel za uplynulý týden překročil hodnotu 1100. Přes 900 je to v Jihomoravském, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Naopak relativně nejlépe je na tom Karlovarský kraj, kde je takzvané incidenční číslo 258.

Laboratoře v Česku v pondělí otestovaly na přítomnost nového koronaviru přes 95 000 vzorků, zhruba stejně antigenních a PCR. Před týdnem bylo testů víc, přes 103 000. V mezitýdenním srovnání se zvýšila pozitivita u všech druhů testů, ať už se dělají z preventivních, epidemiologických či diagnostických důvodů. Preventivní testy na covid-19 pojišťovny od začátku listopadu hradí jen dětem a mladým do 18 let, plně i částečně očkovaným a těm, kteří se ze zdravotních důvodů očkovat nemohou.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navrhoval, aby se od prosince přestaly jako covidový certifikát uznávat antigenní testy. Vláda v demisi se ale v pondělí večer nedohodla na zpřísnění restrikcí, které mají zastavit šíření koronaviru během nynější podzimní vlny. Ve hře je nyní více možností včetně omezení volného pohybu pro neočkované. Rozhodnout má kabinet ve čtvrtek, kdy posoudí několik variant. Mezi nimi je ukončení uznávání antigenních testů, ale i takzvaný bavorský model, kde se neuznává žádný typ testů, nebo rakouský, kde se omezuje neočkovaným i volný pohyb.

Za hlavní nástroj, jak bojovat proti epidemii, se považuje očkování. Alespoň jednu dávku očkování proti covidu-19 má v Česku 70 procent dospělé populace. Zhruba 6,19 milionu lidí má očkování dokončené. Posilující dávku dostalo zatím víc než půl milionu lidí. V případě populace od 12 let, pro kterou je zatím očkování dostupné, je plně očkováno víc než 66 procent. Ze všech obyvatel Česka má očkování hotové zhruba 58 procent lidí.

Testování ve školách

Druhé kolo testování na covid-19 ve školách v pondělí 8. listopadu odhalilo 3423 pozitivních případů. Na základních školách to bylo 2716 případů, nejvíc v okresech Olomouc, Šumperk a Strakonice a nejméně v Praze a Českých Budějovicích. Na středních školách a vyšších odborných školách to bylo 707 nakažených, nejvyšší podíl v okresech Vyškov, Přerov a Český Krumlov, nejméně v okresech Praha-západ a bez záchytu v okrese Rokycany. V tiskové zprávě o tom dnes informovalo ministerstvo zdravotnictví, výsledky má z 93 procent testovaných škol.

Druhé etapy testování se zúčastnilo 2054 základních a 606 středních a vyšších odborných škol v Praze a 31 okresech. „Již nyní můžeme říct, že jednou z příčin šíření onemocnění u dětí a studentů jsou kontakty ve školách, které byly odhaleny přibližně u 43 až 48 procent zachycených případů, a následně u 50 až 55 případů zdroj nákazy není zcela jasný, ale může se například jednat o zájmové nebo volnočasové aktivity,“ uvedla hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

První kolo testování 1. listopadu v osmi okresech odhalilo 699 případů. Počet případů na 100 000 otestovaných se za týden ve většině okresů zvýšil, menší byl v okresech České Budějovice, Prostějov a Přerov na základních školách a v okresech Opava a Brno-venkov na středních školách.

Znovu se děti testovaly ve 22 okresech a Praze v pondělí 15. listopadu, výsledky zatím k dispozici nejsou, protože pozitivní antigenní test je třeba potvrdit i metodou PCR. V pondělí 22. a 29. listopadu se bude testovat ve všech školách. Testování se nemusí účastnit žáci, kteří byli proti covidu-19 očkováni. Ve věku 12 až 15 let je to asi 33 procent populace, tedy zhruba 174 000 osob s dokončeným očkováním. Včetně dětí s rezervací termínu nebo zahájeným očkováním je to přes 41 procent. U starších studentů ve věku 16 až 17 let bylo očkování dokončeno u 81 000 z nich.

Pokud se žáci testovat odmítnou, musí nosit po celou dobu pobytu ve škole roušku nebo starší 15 let respirátor. Povinnost platí ve vnitřních i venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup od ostatních osob alespoň 1,5 metru.