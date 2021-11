Aktualizováno: Včera přibylo přes 14 tisíc případů. Testy už nebudou uznávané jako covidový certifikát

Vláda dnes představila nová opatření. Od pondělí 22. listopadu se nebudou testy uznávat jako covidový certifikát. Bude také pokračovat testování ve školách a vláda chce zavést i testování ve firmách.

(AKTUALIZOVÁNO) Vláda se dnes podle očekávání shodla na návrhu, podle kterého se od pondělí 22. listopadu s výjimkami nebudou testy uznávat jako covidový certifikát. Na tiskové konferenci to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Lidé se při vstupu do provozoven služeb, na hromadné akce nebo do gastronomických či ubytovacích zařízení budou muset prokázat kompletním očkováním proti covidu-19 nebo tím, že nemoc v posledních šesti měsících prodělali.

Výjimky z opatření budou mít děti do 18 let, lidé, kteří dostali první dávku očkování nebo jsou do 14 dní po druhé, musí ale předložit současně PCR test, nebo osoby, které se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů. Těm ale lékař musí důvod kontraindikace očkování zapsat do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). Spolu s rozočkovanými a dětmi do 18 let budou mít nárok na pět PCR testů za měsíc hrazených z veřejného zdravotního pojištění, očkovaní lidé dál na dva hrazené testy.

Dál se prokazovat testem bude možné také například při nástupu do lázeňské péče nebo při volbách do správních orgánů právnických osob. PCR testy i testy antigenní se budou uznávat i pro návštěvy nemocnice nebo zařízení sociálních služeb, ne však samotesty.

Vláda se podle premiéra Andreje Babiše shodla na pokračování plošného testování ve školách. Předpokládá, že nová protiepidemická opatření budou platit do konce února. Řekl to po dnešním jednání vlády.

Právě ukončení testování ve školách odborníci kritizovali. Podle nich se vláda měla takzvaným bavorským modelem, který dál neuznává negativní testy, měla inspirovat kompletně. „Inspirovali jsme se v bavorském modelu, ale není to bavorský model. Aby se ty detaily neporovnávaly,“ řekl Babiš.

Vláda podle premiéra Babiše zavede také plošné testování ve firmách. Příspěvek by měl být ve stejné výši jako na jaře. Počítá se s tím, že opatření bude platit do konce února příštího roku. Babiš to řekl dnes na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády.

Povinné testování začalo na jaře nejprve v podnicích nad 250 zaměstnanců, které musely první kolo dokončit do 12. března. Postupně kabinet závazné testy zavedl i v nejmenších firmách, u živnostníků a ve veřejném sektoru. Podniky mohly na test čerpat 60 korun z veřejného zdravotního pojištění, maximálně si ale mohly nárokovat čtyři testy na zaměstnance za měsíc.

(10:17, původní zpráva) Za středu, na kdy připadnul státní svátek 17. listopadu, testy odhalily v Česku dalších 14 119 případů nemoci covid-19. Je to sice o zhruba 8000 méně než v rekordní úterý, ale víc než minulou středu i toto pondělí, kdy byly všední dny. V nemocnicích je podle aktuálních údajů 4440 lidí s koronavirem, zhruba o 700 víc než minulou středu. Oproti začátku tohoto týdne hospitalizovaných mírně ubylo. V těžkém stavu je nyní 15 procent covidových pacientů, konkrétně 663. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

V úterý přibylo v Česku 22 511 případů nemoci covid-19, nejvíc za jediný den za celou dobu epidemie v zemi a zhruba o čtvrtinu víc, než byl dosavadní rekord z letošního 6. ledna. Středeční údaj je sice výrazně nižší, ale o volných dnech se méně testuje. I tak přibylo přes 14 000 nakažených, což je o asi 600 víc než před týdnem a o 2500 víc než v pondělí. Z celkového počtu 14 119 pozitivních testů byla víc než tisícovka zjištěna u rizikové skupiny lidí starších 65 let.

Denní nárůsty počtu nákaz v Česku stoupají zhruba od začátku září, poslední měsíc rostou velmi prudce. V polovině října se ještě pohybovaly kolem 1500 nově nakažených za den, na začátku listopadu už činily skoro 10 000 denně a tento týden překonaly hranici 22 000.

Dál roste i takzvané incidenční číslo, tedy počet nově nakažených za uplynulých sedm dní na 100 000 obyvatel. K dnešku stouplo z 813 na 819 případů, přičemž ještě před týdnem se toto číslo pohybovalo pod 600 případy v přepočtu na obyvatele za týden. Mezi kraji jsou ale značné rozdíly. Nejvíc se nákaza šíří na Moravě: v Olomouckém kraji připadá 1241 případů za týden na 100 000 obyvatel, přes tisícovku je také v Jihomoravském a Zlínském kraji. Nejnižší je číslo nadále v Karlovarském kraji s 288 případy na obyvatele.

Očkujte se, vyzývají odborníci

Kvůli prudce se zhoršující epidemické situaci ministerstvo zdravotnictví dnes vládě navrhne, aby se od pondělí až na výjimky dál nepoužívaly jako covidový certifikát negativní testy na koronavirus. Při vstupu do provozoven služeb, restaurací či na hromadné akce by se lidé prokazovali jen potvrzením o očkování či prodělání nemoci.

Kvůli skokově rostoucímu počtu nakažených podle ministerstva zdravotnictví i odborníků hrozí to, že pacienti s covidem znovu zahltí jednotky intenzivní péče a kapacity nebudou stačit na péči o akutní pacienty. Na začátku října bylo ještě hospitalizovaných kolem 250, na začátku listopadu přes 2000 a za první polovinu tohoto měsíce se jejich počet víc než zdvojnásobil. Naposledy byly tak vysoké počty lidí s covidem-19 v nemocnicích v polovině letošního dubna. Tehdy ale bylo víc lidí ve vážném stavu - až kolem tisícovky, zatímco v těchto dnech má těžký průběh covidu okolo 660 pacientů. K dnešnímu ránu bylo v nemocnicích volných podle údajů ministerstva zdravotnictví 21 procent lůžek s umělou plicní ventilací a 24 procent standardních lůžek s kyslíkem.

Politici i odborníci ale varují před tím, že situace se může zhoršit. Apelují na občany, aby se ti, co tak dosud neučinili, nechali očkovat. V nemocnicích a na jednotkách intenzivní péče totiž končí zejména neočkovaní. Očkování podle odborníků chrání před těžkým průběhem nemoci a významně snižuje riziko úmrtí.

Za celou dobu epidemie se v Česku prokazatelně nakazilo koronavirem víc než 1,94 milionu obyvatel. Většina se vyléčila a 31.769 dosud s nákazou zemřelo. Denní počty obětí v poslední době značně rostou. V pondělí zemřelo podle aktualizovaných údajů ministerstva 87 lidí s covidem, což byl nejvyšší denní počet zemřelých od poloviny dubna. Podobné množství lidí zemřelo za celý červenec, srpen a září dohromady.

Zatímco v rekordní úterý provedly laboratoře dohromady přes 122 000 testů na koronavirus, ve středu jich bylo o něco víc než 73 000, z toho skoro 53 000 provedených přesnější PCR metodou. Jedním ze sledovaných ukazatelů při hodnocení epidemie je rostoucí pozitivita testů, která v těchto dnech dosahuje nejvyšších hodnot od letošní zimy.

U nejvyužívanějších preventivních a plošných testů je pozitivní už každý desátý vzorek. U epidemiologické indikace, kdy se testují lidé kvůli kontaktu s nakaženým, podíl pozitivních stoupl za týden ze 14 na téměř 19 procent. Podíl pozitivních u tzv. diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, se zvýšil ze 33 na víc než 46 procent.