Při srážce vlaků v Brně bylo zraněno 22 lidí, škoda je půl milionu

Rakouský finanční ústav Raiffeisen Bank International čelí nařčení, že je zapleten do praní špinavých peněz. Server Addendum.org napsal, že obvinění rakouské prokuratuře doručil investiční fond Hermitage Fund. Banka v reakci uvedla, že o žádné stížnosti tohoto druhu neví, její akcie ale na zprávu zareagovaly propadem o více než deset procent. Uvedla to v úterý agentura Reuters.

Praha 9 bude letos hospodařit se schodkovým rozpočtem. Rozpočet, který v úterý schválili zastupitelé městské části, počítá s příjmy 440 milionů korun a výdaji zhruba 513,5 milionu. Schodek bude radnice financovat z naspořených peněz. Nejvíce plánuje radnice investovat do dopravy, územního rozvoje nebo školství.

Za podíl na předloňské brutální vraždě ázerbájdžánského podnikatele v pražských Holešovicích má jít Gruzínec Mamuka Apchaidze na 17 let do vězení, rozhodl pražský městský soud. Apchaidze dle obžaloby při útoku na odlehlém parkovišti hlídal, zatímco druhý obviněný - Rus Ramil Alijev - zasadil podnikateli sedícímu v autě 20 ran nožem. Pobodaný muž zvládl před smrtí odjet z místa činu autem, s nímž pak opodál havaroval. Verdikt není pravomocný, státní zástupkyně i Gruzínec si ponechali lhůtu pro odvolání.

Snaha o schválení návrhu na zákaz jízdy kamionů v levém pruhu na dálnicích zrychleně v prvním čtení neuspěje. Vetovat to budou Starostové a nezávislí (STAN), TOP 09 i KDU-ČSL, k vetu přitom stačí dva poslanecké kluby. Na úterní tiskové konferenci před zahájením schůze sněmovny to řekli zástupci stran. Podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska je možné, že předkladatelé návrhu požádají o jeho vyřazení z programu schůze.

