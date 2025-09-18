Rohlík se chystá se dobýt Evropu. Další český podnik, který ohromí svět?
18. 9. 2025 – 14:20 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Online supermarket Rohlík se mění z potravinářské firmy na technologického giganta. Zatímco ještě před pár lety se soustředil hlavně na doručování nákupů, dnes staví na robotice, umělé inteligenci a vlastním operačním systému. A podle zakladatele Tomáše Čupra to má být vstupenka k masivním ziskům už v příštím roce.
Rekordní tržby a naděje na černá čísla
Skupina Rohlík Group doručila loni přes 17 milionů objednávek, což v praxi znamená víc než jednu každé dvě sekundy. Tržby vyskočily nad 1,1 miliardy eur, tedy zhruba 26 miliard korun. Provozní ztrátu se podařilo stáhnout na 63 milionů eur a Čupr už hlásí, že příští rok se byznys překlopí do zisku. „Pokud bychom nerostli tak rychle, jsme profitabilní už dnes,“ prohlásil podnikatel.
Daří se mu nejen doma, ale i v zahraničí. V Maďarsku a Rumunsku už je Rohlík v plusu, denně tam odbaví pět až šest tisíc objednávek. V Česku přinesla upravená EBITDA 58 milionů eur ročně a náklady na vyřízení nákupů klesají.
Rohlík jako technologický hráč
Čupr se netají tím, že chce firmu transformovat. „Z čistého retailu se posouváme k technologické společnosti,“ vysvětluje. Klíčovým produktem je operační systém Veloq, který se nově nabízí i dalším potravinářům jako B2B platforma.
Další chloubou je systém Arcos, jenž řídí sklady a dokáže s 98procentní přesností odhadovat poptávku. V Berlíně navíc firma rozjela robotické linky, které podle Čupra nastavují úplně nové standardy rychlosti a efektivity.
Zatímco tržby z potravin rostou solidně, právě technologie mají zajistit obří marže a dlouhodobou profitabilitu. „Stejně jako Amazon na začátku, i my budujeme digitální infrastrukturu, která přinese hodnotu celému evropskému maloobchodu s potravinami,“ tvrdí Čupr.
Expanzní jízda napříč Evropou
Výrazný průlom se Rohlíku podařil v Německu. Díky odchodu Amazon Fresh převzal jeho místo Knuspr.de, německá odnož Rohlíku. „Kdyby mi to někdo řekl před pěti lety, vysmál bych se mu,“ přiznává Čupr.
Firma sice odložila expanzi do Hamburku a v Rakousku musela přibrzdit, ale jinde výsledky ohromují. V Mnichově zvládá přes 100 tisíc objednávek měsíčně, ve střední a východní Evropě pak doručila přes 14 milionů nákupů – meziročně o třetinu víc.
Na konci fiskálního roku obsluhovala skupina zákazníky v pěti zemích z jedenácti distribučních center, z nichž šest je plně automatizovaných. Čupr má jasno: růst a technologie jsou klíčem k tomu, aby se Rohlík stal evropskou jedničkou nejen v potravinách, ale i v technologickém zázemí pro obchodníky.