Prezident Pavel na Národní: Zloba, závist a zášť bohužel stále ještě nepominuly
17. 11. 2025 – 10:59 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Svoboda bez odpovědnosti podle prezidenta Petra Pavla nedává smysl a mrzí ho, že někteří lidé svobodu slova zaměňují za svobodu urážet, překrucovat a lhát.
Řekl to dnes novinářům při oslavách 17. listopadu na Národní třídě v Praze. S poukazem na legendární píseň Modlitba pro Martu symbolizující revoluční události před 36 lety uvedl, že se sice navrátila vláda do rukou lidu, ale zloba, závist a zášť bohužel v české společnosti stále nepominuly.
Pokládá za důležité, aby politici šli příkladem a nesnažili se společnost rozdělovat. Současná situace v České republice a vše, co se od roku 1989 podařilo, podle prezidenta i přes existující problémy nedává důvod živit mezi lidmi zlobu či nenávist. "To máme za domácí úkol, na kterém bychom měli ještě pracovat," uvedl Pavel.
Svoboda, kterou si dnes Česko jako státní svátek připomíná, podle prezidenta nedává bez odpovědnosti smysl. "Svoboda bez odpovědnosti je anarchie. Svoboda znamená respekt a odpovědnost k druhým, to bychom si měli uvědomit," poznamenal.
Lidé při dnešním příchodu prezidenta k pamětní desce připomínající potlačení studentské demonstrace 17. listopadu 1989 tleskali, skandovali Děkujeme a Ať žije Pavel, zněly ale i nesouhlasné výkřiky. Pavlovi, který před zvolením do prezidentské funkce zastával vysoké funkce v české armádě i v NATO, kritici vyčítají jeho předlistopadové angažmá v armádě normalizačního Československa a členství v komunistické straně. Pavel do KSČ vstoupil jako čtyřiadvacetiletý v roce 1985. Opakovaně řekl, že to bylo rozhodnutí, na které není pyšný, a omluvil se za to.
Vstup do KSČ vnímal Pavel jako nezbytnou součást služby v armádě. "Alternativou bylo nebýt u výsadkářů a tím pro mě u armády, ale to jsem nechtěl. Jiné prostředí jsem neznal, vyrostl jsem v něm a byl jsem v něm vychováván," popsal již dříve své rozhodování Pavel, jehož otec byl vysoký důstojník. Koncem 80. let nastoupil do výcviku u vojenské rozvědky, kterou například historik Petr Blažek srovnává s StB, Petr Pavel má ale negativní lustrační osvědčení. Tříletý kurz navíc dokončil až po listopadu 1989 a poté patřil ke spolupracovníkům generála Radovana Procházky, vězně komunistického režimu, který se podílel na obnově vojenské zpravodajské služby. Mezi roky 2011 a 2012 byl zástupcem náčelníka generálního štábu a od července 2012 do dubna 2015 pak působil jako náčelník Generálního štábu AČR. Uniformu Petr Pavel svlékl koncem roku 2018, půl roku poté, co se vrátil z centrály Severoatlantické aliance, kde tři roky vedl Vojenský výbor NATO.