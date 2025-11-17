Dva roky od posledního rande! Slavná herečka: "Věkově se nechytám"
17. 11. 2025 – 11:00 | Magazín | Jana Strážníková
Oblíbená herečka už je dlouho sama. Nezdá se však, že by jí to nějak mimořádně vadilo.
Prostý člověk by si tak nějak automaticky představil, že když už je někdo slavný v celé zemi a poznávají ho kolemjdoucí i na ulici, zájemci a nápadníci budou stát frontu.
Jenže ono ne, říká slavná herečka Jitka Asterová, která po svém boku nikoho nemá a nevypadá to, že by se to mělo v dohledné budoucnosti změnit.
Jitka byla dlouhá léta vdaná s podnikatelem Tomášem Linhartem. Má s ním i dvě děti: Dceru Annu Linhartovou, provdanou Kameníkovou, která kráčí v matčiných stopách a připsala už si jako herečka i nominaci na Českého lva, a syna Adama Linharta.
Vztah nicméně nevydržel a pár se rozvedl. Jitka pak vystřídala ještě několik partnerů, jenže vztahy pravidelně končily nezdarem. A tak se rozhodla toho prostě nechat. Poslední večeři s mužem měla, dle vlastních slov, někdy před dvěma lety.
„Mně se čím dál častěji v životě stává, že mi chlapi říkají: ty ses mi tak strašně líbila před třiceti lety, před dvaceti nebo i před deseti a já na to odpovídám: že jsi neřekl,“ smála se v rozhovoru pro Blesk.
„Nemyslím si, že by ze mě muži měli strach, nebo respekt. Spíš se věkově nechytám, a zvlášť tady u nás v Česku. Ono to platí obecně: čím je člověk starší a je o něj menší zájem, tím je to náročnější. A to nejde ruku v ruce,“ dodala 65letá umělkyně.
Díky dětem jí ale alespoň svět kolem nikam neutekl: „Díky nim jsem obklopená mladou generací a já z nich čerpám. Naštěstí mě do ničeho netlačí, protože moc dobře ví, že to se mnou není jednoduché,“ zakončila.