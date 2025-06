Prezident jmenoval Decroix ministryní, nechce po ní, aby kauzu vyšetřovala

10. 6. 2025 – 13:27 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě jmenoval ministryní spravedlnosti poslankyni a místopředsedkyni ODS Evu Decroix.

Třiačtyřicetiletá politička se ujme funkce po stranickém kolegovi Pavlu Blažkovi, který rezignoval kvůli spornému daru kryptoměn. Od Decroix prezident očekává, že nebude věc vyšetřovat, ale svými kroky poskytne prostor pro vnesení světla do případu a pro transparentnost. Je podle něj třeba oddělit mýty od odůvodněných podezření, ty vyšetřit, a identifikovat slabá místa systému tak, aby se kauza nemohla opakovat.

"Úlohou ministra či mistryně není vyšetřovat, ale poskytnout co nejvíce prostoru, aby bylo do případu vneseno co nejvíce světla a transparentnosti. Aby se veřejnost dozvěděla, co se skutečně stalo," uvedl Pavel. Po jmenování nové ministryně také řekl, že k osvětlování kauzy by měly přispět také ministerstvo financí, policie, státní zastupitelství, soudy, Bezpečnostní informační služba a případně další instituce, obrátil se přitom na premiéra Petra Fialu (ODS).

"V sázce je veřejná důvěra v instituce, ve stát, s tím si nemůžeme dovolit hazardovat, už proto, že jsme v období vypjaté předvolební kampaně," řekl. Uvedl také, že má důvěru v to, že případ Decroix dovede s transparentností do zdárného konce.

Blažek dar pro resort v hodnotě miliardy korun přijal od odsouzeného za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Přijetí daru hájil tím, že na transakci nebylo nic nelegálního a že se neprokázalo, že bitcoiny pocházejí z trestné činnosti. Odmítl, že by šlo o praní špinavých peněz. Decroix plánuje kauzu osvětlit auditem procesů a pravidel, který udělá externí firma. Veřejnost chce s výsledky prověrky seznámit do konce srpna, tedy před říjnovými sněmovními volbami, plánuje i další opatření. Prezidenta s nimi seznámila během pondělní půlhodinové schůzky.

Decroix nástupem do vlády končí ve funkcích ve sněmovních výborech, místopředsedkyní poslaneckého klubu občanských demokratů zůstane. ČTK to řekl předseda poslanců ODS Marek Benda.

Úkolem nové ministryně bude také provést Senátem legislativní změny připravené Blažkem, mimo jiné trestního zákoníku. "Podařilo-li se je dostat do tohoto stavu za dlouhá léta, byla by mimořádná škoda, kdyby měla spadnout pod stůl," konstatoval prezident. Decroix popřál hodně sil, podotkl, že bude vystavena enormnímu tlaku.