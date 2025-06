Zemřel britský spisovatel Frederick Forsyth. Mistr faktu, který dal fikci pravdivost

10. 6. 2025 – 11:15 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

V pondělí 9. června 2025 zemřel ve svém domově v Jordans v hrabství Buckinghamshire britský spisovatel Frederick Forsyth ve věku 86 let.

Odešel obklopen svou rodinou po krátké nemoci. Ve světové literatuře zanechal nesmazatelnou stopu jako autor, který dokázal spojit napínavé vyprávění s důslednou faktografií. Byl novinářem, reportérem z válečných zón, zpravodajským spolupracovníkem – a především spisovatelem, který přenesl reálné dění a detaily zpravodajského světa do beletrie způsobem, jaký tu před ním nebyl.

Psal fikci, která působila jako pravda

Forsyth se nikdy neviděl jako klasický romanopisec. Jeho knihy nebyly literárně rozkvetlé, nepsal psychologická dramata, ale přesně vystavěné příběhy, kde každá zbraň, každá trasa, každé rozhodnutí měly logiku a technickou přesnost. Často se říká, že jeho prózy jsou „dokumentární romány“ – mezi beletrií a reportáží.

Jeho nejslavnější knihou je bezpochyby Den pro Šakala (1971) (The Day of the Jackal), brilantní fikce o atentátu na francouzského prezidenta de Gaulla. Ačkoliv šlo o vymyšlený příběh, Forsyth čerpal z reálných událostí, procedur i míst. Právě tím získal čtenáře – naprostou věrohodností. Kniha se dočkala i dvou filmových adaptací: první, z roku 1973 v režii Freda Zinnemanna se stejným názvem jako kniha, patří k nejvěrnějším a nejuznávanějším převodům knihy na filmové plátno; druhá, The Jackal z roku 1997 s Brucem Willisem v hlavní roli a pod režií Michaela Catona - Jonese , je volnější moderní adaptací, která se od původního děje výrazně odchyluje.

Frederick Forsyth k této druhé filmové verzi zaujal velmi tvrdý postoj. Podle jeho slov byl film „odpad“ a s takto přepracovanou verzí své knihy nesouhlasil natolik, že požádal producenty o odstranění svého jména ze závěrečných titulků. Toto rozhodnutí jasně odráží jeho přísný pohled na věrnost původnímu dílu a snahu chránit své literární dědictví.

22.10.2024, Frederick Forsyth na premiéře seriálu The Day of the Jackal | zdroj: Profimedia

Nejnovější a nejambicióznější adaptací je televizní seriál The Day of the Jackal z roku 2024, uvedený na platformách Peacock a Sky Atlantic. Hlavní roli zde hraje Eddie Redmayne, přičemž seriál rozvíjí postavu Jackala novým způsobem, s větším důrazem na jeho psychologii a napětí mezi ním a britskou agentkou, která ho chce zastavit. Seriál získal pozitivní ohlasy a několik nominací na Zlaté glóby, čímž dokládá, že Forsythovy příběhy jsou i po desetiletích stále aktuální a fascinující.

Eddie Redmayne v hlavní roli seriálu Den Šakala | zdroj: Profimedia

Nejen autor, ale i informátor

V roce 2015 Forsyth přiznal, že byl během své novinářské kariéry spolupracovníkem britské tajné služby MI6. Nešlo o Jamese Bonda, ale o civilního informátora, který během svých cest a reportáží z různých částí světa (např. Nigérie, bývalého Východního bloku nebo Středního východu) shromažďoval informace a předával je dál. Sám tvrdil, že to dělal z vlastenectví – a že ho nikdy nenapadlo za to něco požadovat. Jeho knihy tak zpětně získávají další rozměr: mnohé věděl z první ruky.

Soukromí, které si střežil

Narodil se v roce 1938 v anglickém Ashfordu, studoval v Německu a stal se novinářem agentury Reuters. V 60. letech působil jako zahraniční zpravodaj BBC, ale odešel po neshodách ohledně pravdivého zpravodajství z Biafry – africké republiky, jejíž osud ho hluboce poznamenal.

Ve svém životě byl také nejmladším pilotem britského Královského letectva RAF, což odráželo jeho odvahu a touhu po dobrodružství.

Později se usadil ve Španělsku, kde si užíval klidnější život daleko od bulváru a ruchu velkoměsta. Přesto zůstal plně zapojen do světa literatury a zpravodajství.

Byl dvakrát ženatý. V roce 1973 se oženil s bývalou modelkou Carole Cunningham, s níž měl dva syny. Manželství skončilo rozvodem v roce 1988. V roce 1994 se podruhé oženil – s právničkou Sandy Molloy, která zemřela v říjnu 2024. Forsyth měl v minulosti také vztah s herečkou Faye Dunaway. Přestože byl veřejně známou osobností, své soukromí si důsledně chránil. Byl známý suchým humorem a zdrženlivým vystupováním. Dlouhá léta žil s rodinou v rozlehlém venkovském sídle v Hertfordshiru, od roku 2010 pak v klidné vesnici Jordans v hrabství Buckinghamshire, kde také zemřel obklopen blízkými.