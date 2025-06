Láska až za hrob: Žena dva roky chodila na pohřby, aby získala svého vyvoleného

10. 6. 2025 – 14:18 | Zpravodajství | Alex Vávra

zdroj: Profimedia.cz

Brazilka Daniela Signor se zamilovala do pohřebáka Apolla a rozhodla se udělat vše pro to, aby si jí všiml – i kdyby to znamenalo roky chodit na cizí pohřby. Neobvyklá romantická strategie nakonec vyústila ve svatbu, na kterou pár dorazil pohřebním vozem.

V brazilském městečku Pinhalzinho, které leží jihozápadně od São Paula a čítá jen něco málo přes dva a půl tisíce obyvatel, se odehrál milostný příběh jako vystřižený z absurdní romantické komedie. Třiatřicetiletá Daniela Signor se zde beznadějně zamilovala do muže, kterého by si většina lidí spojila spíše se smutkem než s vášní – do místního pohřebáka Apolla Scariota. Poprvé ho spatřila na pohřbu zesnulého příbuzného začátkem roku 2023. Apollo byl tehdy jako obvykle naprosto ponořený do své práce a Daniela si okamžitě uvědomila, že bude muset vynaložit mimořádné úsilí, aby ho zaujala. Přestože byla pouhou smuteční hostkou, bylo jí jasné, že chce být součástí jeho života. A tak se zrodil její neobvyklý plán: každé tři měsíce začala navštěvovat pohřby ve svém okolí, a to i přesto, že se zesnulými neměla žádné bližší vazby. Romantika mezi věnci a černým flórem V komunitě, kde se všichni navzájem znají, nebyla její přítomnost na pohřbech nijak zvlášť podezřelá. Daniela ale měla jediný důvod – chtěla vidět Apolla a doufala, že si jí jednou konečně všimne. Někdy měl službu, jindy ne. A když už byl přítomen, byl natolik ponořený do organizace smutečních obřadů, že ji ani nezaregistroval. Daniela vzpomíná, jak si často říkala: „Dám rodině zesnulého obejmutí, jen abych ho mohla zahlédnout.“ Po dvou letech trpělivého vyčkávání se jí nakonec podařilo jeho pozornost získat. Začali se bavit, následovalo randění a jejich vztah se rychle rozvíjel. Když Apollo zjistil, jak dlouho se mu Daniela snažila dostat do života, prý jen překvapeně reagoval: „Jak to, že jsem tě nikdy neviděl?“ Svatba v pohřebáku, sliby s příběhem Minulý měsíc se dvojice vzala – a i jejich svatba se nesla ve znamení jejich neobvyklé cesty ke společnému životu. Na svatební místo dorazili v pohřebním voze. Reakce hostů? Šok. Ale Daniela i Apollo byli připraveni. Během svatebního obřadu přečetli nahlas svůj příběh, a tím vše vysvětlili. „Lidé zírali, ale když jsme při slibu popsali celou naši cestu, pochopili, proč jsem přijela pohřebákem,“ říká Daniela. Jejich příběh se od té doby šíří internetem jako lavina a baví i dojímá tisíce lidí po celém světě. Co začalo jako jednostranné zamilování na smutečním obřadu, skončilo jako netradiční, ale hluboce lidský příběh o vytrvalosti, touze a víře v osud. Daniela si svou lásku doslova "vyseděla" na pohřbech – a dnes už vedle Apolla nestojí jako neviditelná žena z davu, ale jako jeho manželka.