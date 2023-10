Přesun české ambasády do Jeruzaléma chci v řádu měsíců, trvá na svém Fiala

Přesun českého velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma chce premiér Petr Fiala (ODS) uskutečnit v řádu měsíců. Pokládá to za důležitý symbolický krok navzdory komplikacím, které s sebou nese. Výhrady k tomuto záměru má ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) i prezident Petr Pavel. Premiér podle svých slov není s Lipavským ve sporu.

Fiala to dnes prohlásil v Poslanecké sněmovně na dotaz poslance ANO Milana Ferance, v jakém časovém horizontu chce vláda o přemístění ambasády rozhodnout.

„Alespoň se pokusit o tento symbolický krok je správná cesta. V řádu měsíců bychom to mohli dovést do úspěšného výsledku,“ uvedl ministerský předseda. Podle něj je třeba zohlednit všechny aspekty včetně bezpečnostních, avšak po víkendových teroristických útocích palestinského hnutí Hamás na Izrael je třeba přesunutí urychlit, a Izrael tak jednoznačně podpořit.

„Izrael je klíčem k tomu, aby byl na Blízkém východě mír a pokoj. Bezpečnost Izraele jako jediné plně demokratické země na Blízkém východě je naprosto zásadní,“ uvedl Fiala. Domnívá se, že akce Hamásu má za cíl poškodit mírový proces v oblasti a zabránit uzavření dohody Izraele se Saúdskou Arábií.

Premiér uznal, že by bylo ideálnější, pokud by se k přesunutí svých zastupitelských úřadů do Jeruzaléma rozhodlo více zemí najednou. „Je důležité, aby se zvolil ten správný okamžik,“ řekl Fiala. Teoreticky by podle něj šlo hned označit za velvyslanectví úřadovnu, kterou česká ambasáda už v Jeruzalémě má. „Mohli bychom přišroubovat cedulku, ale tak se to v mezinárodní politice nedělá,“ uvedl premiér, čímž reagoval na úterní výzvu svého předchůdce a předsedy ANO Andreje Babiše.

Premiér opakovaně podpořil pozastavení finanční pomoci EU na palestinském území. „Není možné financovat Palestince takovým způsobem, že nemáme jistotu, že ty peníze se nějakým způsobem nedostanou k teroristickým organizacím,“ uvedl. V Pásmu Gazy, kde vládne hnutí Hamás, Česko žádné humanitární projekty nefinancuje. Pomoc poskytuje na Západním břehu Jordánu a je kontrolována, dodal Fiala na dotaz poslankyně ANO Jaroslavy Pokorné Jermanové.

Přesun velvyslanectví by byl podle Lipavského v rozporu s mezinárodním právem a rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, zároveň by nebyl v souladu s jednotným postojem EU. V dnešní bezpečnostně rozbouřené době navíc šéf diplomacie nepovažuje za rozumné, aby na sebe Česko přitáhlo pozornost mezinárodního společenství razantním krokem v otázce izraelsko-palestinského konfliktu.

„My nemáme spor s panem ministrem Lipavským. Pan ministr Lipavský spíš zdůrazňuje ty rizikové kroky, já spíš zdůrazňuju ten symbolicko-morálně-politický aspekt,“ uvedl k tomu předseda vlády. Podle něj není nutný ani jednotný postoj v rámci EU. „Nesmíme nikoho překvapit, to je jasné. Na druhé straně si nemyslím, že bychom museli postupovat v konsenzu se všemi státy EU. To jsme nikdy v otázce Izraele neměli,“ uvedl Fiala.

Pro přesun jsou podle pondělních vyjádření pro ČTK některé koaliční strany a opoziční hnutí ANO. Proti je například diplomat a předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer (nezávislý) nebo prezident Petr Pavel. „V situaci, kdy je Izrael ve válečném stavu, není namístě debata o přesunu ambasády. V současné době je především nutné zachovávat jednotu v podpoře Izraele jak v rámci české politiky, tak na úrovni Evropské unie a dalších mezinárodních platforem,“ uvedl Pavel v úterním vyjádření pro ČTK.

Seznam pro repatriace českých občanů z Izraele je uzavřen

Seznam pro repatriace českých občanů z Izraele je uzavřen, sdělil dnes vpodvečer ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. Dnes se na poslední chvíli přihlásilo deset lidí, kteří vládními speciály ještě odletí. Dva letouny jsou nyní na cestě, poslední odletí z Prahy v noci.

„Během čtvrtečního dne se na poslední chvíli přihlásilo se zájmem o repatriaci vládním speciálem deset osob. Ti byli ještě zařazeni na seznam pro repatriaci,“ uvedl Drake. „Ambasáda opakovaně upozorňovala zájemce, že buď odletí dnes, nebo už na vlastní náklady. V tuto chvíli je tedy seznam pro repatriace uzavřen,“ dodal.

Z Izraele se do Česka repatriačními lety vrátilo už zhruba 120 občanů, kteří v zemi uvázli po teroristických útocích palestinských radikálů. V noci na středu prvním letem s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti) dorazilo 34 Čechů a v noci na dnešek dalších asi 40.

Na cestě jsou nyní armádní letoun Airbus s menší kapacitou přes 40 míst a letadlo CASA se zhruba 60 místy. Airbus s větší kapacitou zhruba 100 míst, který původně vláda chtěla pro evakuaci Čechů využít, má poruchu.