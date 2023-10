Dokáže to EU oddělit? Humanitární podporu Palestinců neukončí, Hamásu ale nic nedá

Evropská unie neukončí humanitární podporu Palestinců, podrobně však přehodnotí veškerou finanční pomoc směřovanou do Palestiny. Prohlásila to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, podle níž žádné peníze nikdy nedostane radikální hnutí Hamás stojící za bezprecedentním sobotním teroristickým útokem na jih Izraele. Útok Hamásu byl válečným aktem a evropský blok plně podporuje právo Izraele na vlastní obranu, dodala.

„Peníze z EU nikdy nešly a nikdy nepůjdou Hamásu ani jiným teroristickým skupinám. Takže nyní znovu přehodnotíme celé portfolio ve světle vývoje situace na místě,“ řekla šéfka unijní exekutivy u příležitosti minuty ticha, kterou sbor eurokomisařů držel za oběti útoku. Při nejkrvavějším teroristickém útoku v dějinách Izraele zemřelo podle nyní dostupných údajů nejméně 1200 lidí.

Unijní země v minulých dnech vedly debatu o tom, zda pomoc zastavit zcela či ji pouze přehodnotit a vyloučit jakékoli zneužití ze strany Hamásu, který EU pokládá za teroristickou organizaci, a dalších radikálních skupin. Většina ministrů zahraničí se podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella v úterý shodla na další spolupráci s palestinskými úřady.

Von der Leyenová dnes prohlásila, že útok je tragédií nejen pro Izrael a Židy, ale i pro celou Evropu.

„Je to terorismus. A je to válečný akt... A na to může být jediná reakce. Evropa stojí za Izraelem a plně podporujeme jeho právo na vlastní obranu,“ uvedla německá politička během piety, které byl přítomen i izraelský velvyslanec při EU Chaim Regev. Nijak přitom nezmínila požadavek, aby Izrael jednal v souladu s mezinárodním právem, o němž v úterý hovořil Borrell. Například OSN kritizuje izraelské zásahy civilních cílů v Pásmu Gazy či odstřižení oblasti od dodávek vody či potravin.

„Hrůza, kterou rozpoutal Hamás, přinese další utrpení nevinným Palestincům,“ prohlásila v této souvislosti von der Leyenová.