Žlutou střídá bílá: Úřady v ČR vyvěšují vlajky Izraele a rozsvěcují budovy v jeho barvách

Jako projev podpory Izraeli zavlály na budovách úřadů v Česku izraelské vlajky. Večer na podporu země nasvítí budovu Strakovy akademie na pražském Klárově do barev izraelské vlajky úřad vlády. Jde o vyjádření solidarity s civilním obyvatelstvem po sobotním útoku z Pásma Gazy.

Někde se izraelské vlajky objevily už o víkendu, kdy ozbrojenci z palestinského radikálního hnutí Hamás zaútočili na Izraeli, jinde je vyvěsili dnes, případně to plánují do týdne. Modře a bíle se rozsvítí vedle Strakovy akademie i most Miloše Sýkory a radniční věž v Ostravě nebo historická radnice v Liberci, v sobotu svítila těmito barvami Petřínská rozhledna v Praze.

Fiala podporuje přesun ambasády do Jeruzaléma, chce to projednat v koalici

Premiér Petr Fiala (ODS) podporuje přesun české ambasády v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. V současné době by to považoval za žádoucí krok, o konkrétním postupu chce jednat s koaličními partnery. Fiala uvítal také rozhodnutí Evropské unie prověřit toky evropských peněz poskytovaných na palestinská území v reakci na sobotní útok ozbrojenců z hnutí Hamás na jih Izraele, který si vyžádal stovky mrtvých. Odpoledne Fiala položil květiny na pietní místo před izraelským velvyslanectvím.

Osobně dlouhodobě podporuji přesun české ambasády do Jeruzaléma. Jsem přesvědčen, že v současné době by to byl žádoucí krok. O konkrétním postupu v této situaci budu chtít jednat s koaličními partnery.



Zároveň vítám rozhodnutí EU prověřit toky evropských peněz poskytovaných na… — Petr Fiala (@P_Fiala) October 9, 2023

„Osobně dlouhodobě podporuji přesun české ambasády do Jeruzaléma. Jsem přesvědčen, že v současné době by to byl žádoucí krok,“ uvedl dnes Fiala. Věc chce projednat v koalici. Šéf diplomacie Jan Lipavský (Piráti) v dubnu při návštěvě izraelského ministra zahraničí řekl, že o přesunu českého velvyslanectví do Jeruzaléma politická reprezentace nerozhodla. Uvedl tehdy, že to není na pořadu dne.

O přesun ambasády usiloval bývalý prezident Miloš Zeman. Loni v prosinci Radiožurnálu řekl, že předpokládá, že vláda přesun brzy schválí. Požádal tehdy Fialu, aby zemi při této příležitosti společně navštívili. Fiala tehdy ČTK sdělil, že je přesunu nakloněn, při předsednictví v Radě EU a válce na Ukrajině ale musela vláda řešit aktuálnější výzvy. Lipavský tehdy řekl, že přesun není něčím, co by bylo na pořadu dne.

Stínová vláda opozičního hnutí ANO v souvislosti s nynější eskalací konfliktu v neděli koaliční kabinet vyzvala, aby učinil všechny kroky pro přestěhování velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. „Bude to současně i konkrétní gesto, kterým v této době podpoří Česká republika Izrael. Budete mít naši plnou podporu,“ sdělil ČTK předseda stínové vlády a první místopředseda ANO Karel Havlíček. Předseda hnutí a expremiér Andrej Babiš v roce 2017 uvedl, že s návrhem na přesun ambasády nesouhlasí. O čtyři roky později byl v Jeruzalémě u otevření úřadovny velvyslanectví.

Izrael, který obsadil východní část Jeruzaléma za války v roce 1967, považuje celý Jeruzalém za své nedělitelné hlavní město, zatímco většina zemí považuje východní Jeruzalém za okupované území.

Myslím na oběti teroristických útoků v Izraeli a věřím v co nejrychlejší osvobození rukojmích, které drží v zajetí palestinské teroristické organizace. Česká republika stojí za Izraelem. pic.twitter.com/22MAYSqohj — Petr Fiala (@P_Fiala) October 9, 2023

Sobotní překvapivý a bezprecedentní útok z Pásma Gazy na Izrael si vyžádal nejméně 700 izraelských obětí, počet ale stále roste. Podle zatím nepotvrzených zpráv izraelských médií se blíží k osmi stovkám. Izraelské ministerstvo zdravotnictví odpoledne uvedlo, že do nemocnic bylo převezeno na 2500 zraněných, z toho dvě desítky v kritickém stavu a na 350 těžce zraněných. Nejméně 100 až 150 Izraelců radikálové také unesli, mezi unesenými jsou cizinci.