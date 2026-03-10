Překvapující nález ze stavby nemocnice. Pod městem našli desítky římských hrobů
10. 3. 2026 – 12:31 | Zpravodajství | Alex Vávra
Pod moderní nemocnicí v rumunské Constanțe archeologové objevili 34 hrobů z římského období. Nález bohaté hrobové výbavy, afrických amfor i vzácného fragmentu parádního štítu odhaluje, že starověké město Tomis bylo mnohem živějším a bohatším centrem římského světa, než se dosud předpokládalo.
Pod moderní nemocnicí v rumunské Constanțe se skrývalo tajemství staré téměř dva tisíce let. Když se město rozhodlo nemocnici modernizovat, nikdo netušil, že bagry a archeologové narazí na dávno zapomenutý svět římských mrtvých. Preventivní archeologický výzkum nakonec odkryl 34 hrobů ze starověkého města Tomis a spolu s nimi i překvapivé předměty, které vyprávějí příběh o bohatství, víře i obchodních kontaktech sahajících přes celé Středomoří.
Výzkum probíhal mezi zářím 2025 a únorem 2026 v prostoru dnešní městské nemocnice. Lokalita totiž leží přímo v oblasti nekropole starověkého Tomis, takže zákon vyžaduje archeologické práce ještě před zahájením stavebních úprav. Archeologové z Muzea národní historie a archeologie v Constanțe zahájili první fázi výkopů na začátku září. Práce se soustředily na okolí stávající budovy nemocnice. Následně musely být na několik měsíců přerušeny kvůli technickým úpravám staveniště, včetně demolice části staré nemocnice a přeložení inženýrských sítí. Druhá fáze výzkumu začala v lednu 2026 a skončila na konci února.
Během samotných vykopávek se ukázalo, že pod moderními základy leží pečlivě uspořádané pohřebiště z římského období. Některé hroby byly vyhloubeny jako katakombové komory, ve kterých bylo uloženo více těl. To naznačuje, že část nekropole byla plánovaná a používala se po dlouhou dobu, nikoli pouze pro jednotlivé izolované pohřby.
Hroby navíc obsahovaly bohatou výbavu. Archeologové našli šperky, osobní ozdoby, skleněné nádoby, mince i velké množství keramiky. Největší pozornost ale přitáhly amfory ze severní Afriky. Tyto velké přepravní nádoby sloužily v římské době k transportu vína, olivového oleje a dalších komodit. Jejich přítomnost ukazuje, že Tomis nebylo zapomenutým koutem říše, ale rušným přístavem zapojeným do rozsáhlých obchodních sítí.
Tajemná nekropole pod moderním městem
Constanța dnes stojí přímo na místě starověkého Tomis, které založili řečtí kolonisté kolem roku 600 př. n. l. O několik století později město ovládli Římané a proměnili ho v důležitý přístav na pobřeží Černého moře. Právě z tohoto období pochází i nově objevené pohřebiště.
Tomis je známé také díky slavnému římskému básníkovi Ovidiovi. Ten byl do města poslán do vyhnanství císařem Augustem a strávil zde poslední roky svého života. Ve svých básních si často stěžoval na drsné podmínky a pocit izolace na vzdáleném okraji říše. Archeologické nálezy ale ukazují jiný obraz. Tomis nebylo jen zapadlým místem vyhnanství, ale pulzujícím městem napojeným na obchodní a kulturní svět Říma.
Nápis, který odhaluje zapomenuté společenství
Mezi nejzajímavější objevy patří fragment řeckého nápisu ze 3. století našeho letopočtu. Podle archeologů jde o důkaz existence náboženského sdružení, které v Tomis působilo. Takové skupiny hrály v římských městech důležitou roli. Sdružovaly své členy nejen při náboženských obřadech, ale také při společenských událostech a pohřebních rituálech.
Na fragmentu se dochovalo několik jmen, včetně jména Aurelius, které může pomoci přesněji určit dobu vzniku nápisu. Zajímavé je i to, že kámen byl v pozdější době znovu použit jako stavební materiál, což nebylo ve starověku nic neobvyklého.
Velkou pozornost vzbudil také kovový střed štítu známý jako umbo. Tento prvek patřil k ceremoniálnímu parádnímu štítu, který mohl být spojen s vojenskou službou nebo společenským statusem zemřelého. Podobné nálezy jsou v pohřebních kontextech římských provincií velmi vzácné. Archeologové upozorňují, že objev je pravděpodobně jen malým zlomkem toho, co se stále skrývá pod moderní Constanțou. Velké části nekropole starověkého Tomis zůstávají neprozkoumané, protože leží pod dnešní zástavbou.
Objev pod nemocnicí tak připomíná fascinující skutečnost. Pod ulicemi, domy i moderními budovami dnešních měst se často skrývají celé zapomenuté světy. A někdy stačí jediná stavební jáma, aby se po dvou tisících letech znovu otevřelo okno do života i smrti dávných obyvatel římské říše.