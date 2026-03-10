Funkce v mobilu zachránila život muži pod lavinou
10. 3. 2026 – 14:04 | Zpravodajství | Alex Vávra
Obyčejný den na sjezdovce se během několika vteřin proměnil v boj o život. Lyžaře ve státě Washington zasypala lavina a pod sněhem zůstal uvězněný celé hodiny. Zachránila ho až intuice jeho manželky, která díky mobilní aplikaci dokázala záchranářům přesně ukázat, kde ho hledat.
Stačila chvíle a obyčejný den na svahu se proměnil v boj o život. Američan Michael Harris vyrazil na lyže do oblíbeného střediska Stevens Pass ve státě Washington. Netušil však, že ho během několika okamžiků pohltí lavina a on zůstane uvězněný hluboko pod sněhem. Naděje na přežití přitom byla minimální. Nakonec ho ale zachránila kombinace štěstí, moderní technologie a silné intuice jeho manželky.
K dramatické události došlo v oblasti Big Chief Bowl. Harris právě sjížděl svah, když se pod ním náhle uvolnila sněhová masa. Lyžař později popsal, že se jeho lyže zasekly mezi dvě sněhové desky a on nedokázal bojovat proti síle laviny. Sníh ho strhl dolů po svahu a on se snažil alespoň pohyby podobnými plavání udržet na povrchu.
Při pádu se mu podařilo jen o vlásek vyhnout velkému balvanu. Nakonec sklouzl do jakési sněhové dutiny, která mu umožnila zůstat ve vzpřímené poloze, i když byl zcela zasypán. Pocit, který zažíval, později přirovnal k tomu, jako by byl zalitý betonem. Sníh kolem něj ztvrdl a zcela ho uvěznil.
Manželka poslechla varovný pocit
Pod několika metry sněhu byl Harris prakticky bezmocný. Nemohl se pohnout, ruce měl zablokované a neměl šanci dostat se ke svému iPhonu ani k chytrým hodinkám Apple Watch. Přesto v jednu chvíli zaslechl zvonění telefonu. Věděl, že mu pravděpodobně volá jeho manželka.
Telefon měl přitom jen pár centimetrů od ruky. Kvůli ztvrdlému sněhu se však k němu nedokázal dostat. Uvědomoval si, že situace je kritická a že se z ní vlastními silami nedostane. Mezitím jeho manželka Penny začala mít zvláštní pocit, že něco není v pořádku. Když Harris nebral telefon, nedokázala se zbavit obav. I když je při lyžování běžné, že lidé telefon nezvedají, rozhodla se svůj instinkt poslechnout.
Otevřela aplikaci Najít můj iPhone a zkontrolovala manželovu polohu. Když ji sledovala opakovaně, uvědomila si, že se jeho telefon vůbec nepohybuje. V tu chvíli jí bylo jasné, že může jít o vážný problém.
Penny okamžitě kontaktovala horskou službu a vyrazila do střediska Stevens Pass. Záchranářům ukázala přesnou polohu telefonu. Díky této informaci se záchranné týmy dokázaly rychle zaměřit na místo, kde byl Harris zasypaný pod několika stopami sněhu. Lyžař byl pohřešovaný více než čtyři hodiny. Každá minuta přitom hrála zásadní roli, protože pod sněhem rychle ubývá kyslík a hrozí podchlazení.
Zázračné přežití a dlouhá rekonvalescence
Když záchranáři Harrise konečně našli a vyprostili ze sněhu, byl ve vážném stavu. Okamžitě ho převezli do nemocnice, kde lékaři zjistili řadu zranění. Trpěl silným podchlazením, měl zápal plic, pohmožděné plíce, poraněné ledviny a také zlomeninu horní části pravé holenní kosti.
Musel podstoupit operaci a čeká ho několik měsíců zotavování. Podle rodiny by rekonvalescence měla trvat přibližně čtrnáct až šestnáct týdnů, pokud vše půjde dobře. Navzdory vážným zraněním považují lékaři jeho přežití za téměř zázrak. V nemocnici si dokonce vysloužil přezdívku zázračný muž z laviny.
Rodina zároveň založila sbírku na platformě GoFundMe, která má pomoci pokrýt náklady na léčbu i další rodinné výdaje. Harris je totiž jediným živitelem domácnosti, a výpadek příjmů by pro rodinu znamenal velké finanční potíže. Lidé začali okamžitě přispívat a během krátké doby se vybraly desítky tisíc dolarů.
Celý příběh má však ještě jeden silný moment. Harris totiž říká, že za svůj život vděčí především své manželce. Přestože měl zařízení, které by mu mohlo pomoci, doslova na dosah ruky, nedokázal se k němu dostat. Rozhodující nakonec byla intuice Penny a její schopnost využít technologii ve správnou chvíli.
Dramatický příběh tak skončil šťastně. Z obyčejného dne na sjezdovce se sice stal boj o přežití, ale díky odhodlání jeho manželky a rychlé práci záchranářů dostal Michael Harris druhou šanci na život.