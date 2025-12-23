Překvapivý objev: Hořká čokoláda má nečekaný vliv na tělo a jeho stárnutí
23. 12. 2025 – 12:00 | Magazín | Jiří Rilke
Chcete zůstat mladí? Nedávno zveřejněná studie přišla s překvapivými závěry ohledně konzumace hořké čokolády.
Pochoutka, na kterou nedá dopustit celá řada lidí: Čokoláda. Někteří si bez ní neumí život ani představit, jiní k ní zas chovají vztah plný lásky a nenávisti zároveň, když si občas neodpustí tabulku (nebo tři) a pak se za to od srdce sami nesnáší.
Tak či tak, čokoláda provází lidstvo už věky. Až nyní ale zjišťujeme, že je nejen chutná, má i dříve netušené blahodárné účinky.
Hlavní podezřelý je přitom hořký alkaloid z kakaových bobů theobromin, který samozřejmě najdeme i v hořké čokoládě a o jehož pozitivních účincích například na ledviny víme již delší dobu. A stejně tak víme, že se jedná o látku jedovatou například pro psy – právě kvůli ní se totiž mazlíčkům nesmí dávat čokoláda.
Podle odborné studie publikované ve vědeckém časopise Aging se nyní ale ukázalo, že theobromin pravděpodobně zpomaluje i biologické stárnutí.
„Naše studie ukazuje souvislost mezi klíčovou složkou hořké čokolády a pomalejším stárnutím,“ uvedla hlavní autorka výzkumu Jordana Bell v tiskové zprávě.
Vědci zjistili, že theobromin může ovlivňovat způsob, jakým se v těle aktivují geny. Interaguje s buněčnými mechanismy a pozitivně ovlivňuje zdraví srdce a zpomaluje biologický proces stárnutí. Biologický věk přitom není to samé co věk kalendářní, jedná se spíš o ukazatel, v jaké je tělo formě a jak dobře funguje.
Výzkumníci analyzovali krevní vzorky 2000 lidí. Sledovali změny v DNA a měřili telomery, což jsou ochranné konce chromozomů, které se s věkem zkracují. Díky tomu se jedná o ověřenou metodu měření při výzkumech zaměřených na stárnutí.
Výsledky byly jasné: Lidé s vyšší hladinou theobrominu v krvi vykazovali nižší biologický věk, než byl jejich skutečný kalendářní.
Autoři studie už chystají další výzkum, který se zaměří na to, zda za zpomalováním stárnutí stojí pouze theobromin, nebo i další látky obsažené v čokoládě – například polyfenoly, které jsou už delší dobu známé svými antioxidačními a protizánětlivými účinky.
Objev otevírá dveře dalším výzkumům a zjištěním, jak mohou běžné potraviny ovlivnit kvalitu našeho života. A porozumění podobným mechanismům může následně usnadnit další zkvalitnění medicíny a podobně. Tým ale zároveň zdůrazňuje, aby lidé najednou nezačali pojídat čokoládu lopatami coby všelék: Potravina obsahuje i cukry a tuky, které zase naopak mohou při nadměrné konzumaci zaškodit.
Dodávají, že je potřeba věc ještě zkoumat, než půjde hořkou čokoládu oficiálně doporučit jako prostředek proti stárnutí.