Na Zubačce budou o Vánocích jezdit ozubnicová lokomotiva, parní vlak i motoráček
23. 12. 2025 – 10:44 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ozubnicová lokomotiva, parní vlak a historický motoráček budou o vánočních prázdninách jezdit na ozubnicové trati mezi Tanvaldem a Harrachovem na Jablonecku.
Kvůli velkému zájmu cestujících v loňském roce budou letos při nostalgických jízdách na Zubačce jezdit častěji. ČTK to dnes za organizátory řekl ředitel Železniční společnost Tanvald Petr Prokeš.
"Loni jsme byli zájmem příjemně překvapeni. Vozy byly plně obsazené a lidé tak museli i stát. Letos jsme lépe připraveni. Budeme mít větší přepravní kapacitu a místo tří dnů budeme jezdit čtyři," dodal Prokeš.
Nostalgické jízdy na nejstrmější železniční trati v Česku a jedné z posledních ozubnicových železnic s normálním rozchodem kolejí v Evropě budou od 27. do 30. prosince. V sobotu bude na trati spojující Jizerské hory a Krkonoše jezdit ozubnicová lokomotiva zvaná Rakušanka, která nejstrmější úseky tratě zdolává za pomoci ozubeného kola. Dvanáctikilometrová trať je kulturní památkou, na třech úsecích jsou uprostřed koleje ozubnice, které pomáhají lokomotivám překonat stoupání 58 promile.
V neděli Rakušanku vystřídá historický motoráček, v němž mohou cestující trať vidět stejně jako ji sleduje strojvedoucí. "Dívají se přes skleněnou stěnu, která je za kabinou strojvedoucího," uvedl Prokeš. Navíc se podle něj mohou cestující těšit na vyprávění průvodčího o zajímavostech spojených s touto ozubnicovou tratí, která je jediná svého druhu v Česku. Vlaky na ní jezdí od 30. června 1902.
V pondělí a úterý příštího týdne bude historický motoráček jezdit jen z Tanvaldu do Kořenova, dál do Harrachova bude cestující vozit parní vlak. Všechny čtyři dny budou navíc v Kořenově otevřené Muzeum ozubnicové dráhy a Výtopna. "Kde se návštěvníci seznámí s historií unikátní trati, ozubnicového systému a provozu v náročném horském terénu," dodal Prokeš.