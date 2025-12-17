Dnes je středa 17. prosince 2025., Svátek má Daniel
17. 12. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

Další bizár polonahé režisérky: Do společnosti dorazila ve žluté podivnosti s zadkem venku
zdroj: Profimedia.cz
Další den, další polonahá Toulová. Tentokrát v podivném baletním úboru se zadkem na očích.

Mezi největší záhady Česka, Evropy a vlastně i celého světa patří skutečnost, jak je možné, že Eva Toulová pořád točí další filmy. Její snímky jsou totiž jak definice šílenství: Pořád to samé s očekáváním jiného výsledku.

Prozatím poslední pecka, kterou vypustila do světa, tedy Deník shopaholičky, získal na ČSFD uživatelské skóre opravdu impozantních rozměrů: U filmu stojí šokujících 7 %.

Eva si z toho nicméně jako vždy nic nedělá a alespoň nás zásobuje polonahými módními bizáry. Na křtu dokumentu Život je sranda opravdu nebyla k přehlédnutí: Vyrazila si totiž v kanárkově žlutém baletním úboru, černých kozačkách a punčocháčích.

A protože to by samo o sobě nebyla dost... sranda, na šaty ještě nalepila výstřižky ve tvaru sladkostí. Že v kratičkém oblečku také vystavila kompletně celý zadek, už je vlastně v Evině podání jen taková samozřejmost, která pomalu ani nepotřebuje zmiňovat.

Snad nejvíc fascinující na celé věci je skutečnost, že teplota se večer pohybovala okolo nuly, ale ani s tím si Toulová nedělala těžkou hlavu. Její imunitu vůči chladu můžeme jen závidět.

toulova 23b zdroj: Profimedia.cz

