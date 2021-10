Předchůdce puzzle se objevil před 255 lety

Kdo vlastně vymyslel oblíbené „puclíky“? To už se asi dnes nedopátráme, obrázkové skládačky jsou stará zábava. Přinejmenším ale víme, kdo na této hříčce jako první vydělal peníze.

Obrázkové skládačky velmi vzdáleně podobné těm dnešním existovaly už ve starověké Číně a Řecku. Mnohoúhelníkové dílky (tangram, stomachion) se daly složit do čtverce, někdy v různých variantách. Z některých z nich bylo dokonce možné sestavit tvar zvířat nebo budov.

V roce 1766 dostal anglický mědirytec a obchodník s mapami John Spilsbury skvělý nápad, který měl v duchu hesla ‚škola hrou‘ učit děti zábavnou formou zeměpis. Spilsbury nalepil na dřevěné desky mapu Anglie a rozřezal ji podél hranic jednotlivých hrabství. Drobotina pak měla dílky složit zpátky do mapy. Později k tomu přibyly skládačky map čtyř kontinentů. Předchůdce puzzle byl na světě a Spilsbury na něm vydělal peníze.

Puzzle kdysi bývalo drahou zábavou, kterou si mohly dovolit jen velmi bohaté rodiny. Nová hra se nicméně brzy rozšířila i do kontinentální Evropy a Spojených států, a protože si ji oblíbili i dospělí, přinesli výrobci na trh také obrázky krajin, budov a známých osobností. Jednotlivé dílky se ale k sobě jen volně přikládaly a nedržely u sebe. Navíc na obalu obvykle nebyl obrázek, jak by mělo složené puzzle nakonec vypadat. Tak zvané "interlocking puzzle", v němž do sebe jednotlivé dílky zapadaly tím jediným správným způsobem, bylo vynalezeno až v polovině 19. století.

Na počátku 20. století se výroba skládaček zlevnila a zrychlila díky tomu, že dřevo nahradila levná překližka, která se dala navíc snadno vyřezávat díky novému typu lupenkové pily (jigsaw). Ta navíc umožnila přesný a jemný řez. Odtud také pochází anglický název hry "jigsaw puzzle", protože samotné slovo puzzle označuje v angličtině jakýkoli hlavolam, skládačku, záhadu nebo křížovku. Původem podivné české výslovnosti „pucle“ je evidentně němčina.

Od roku 1930 nahradil překližku karton a skládačky se začaly vyrábět ve velkém. Hlavolamy se staly cenově dostupnými a „puclíky“ zaplavily svět. Jejich obliba trvá dodnes. Existují v mnoha různých velikostech, klasickou variantu doplňují další, například 3D puzzle, kdy se skládají prostorové objekty.