Příměří by Rusku pomohlo vyřešit nedostatek zbraní, varuje Zelenskyj

„Vidíme, čeho se jim nedostává. Vidíme velký deficit dronů, dělostřelectva a i raket,“ uvedl podle serveru RBK-Ukrajina o ruských problémech se zbraněmi Zelenskyj. „Nestíhají. Je pravda, že ani ukrajinské sklady svět nestíhá naplnit. Ale svět dnes pomáhá Ukrajině a Rusko má nedostatek. Dejte Rusku dva nebo tři roky a může nás převálcovat,“ prohlásil ukrajinský lídr.

Ukrajinský prezident dodal, že od Íránu Rusko kupuje drony a jedná s ním také o dodávkách raket. Dohody ohledně raket ale podle něj Moskva s Íránem ještě nedosáhla.

Zelenskyj je druhým dnem na návštěvě Pobaltí. V Estonsku se dnes setkal s prezidentem země Alarem Karisem. „Naše silné přátelství je založené na sdílených hodnotách a ideálech, ke kterým směřujeme, demokracii a svobodě,“ napsal Karis o setkání se Zelenským na sociální síti X.

Today is a very special day, as we greet @ZelenskyyUa in #Estonia. Our strong friendship is based on shared values, ideals we drive for are always democracy and freedom. pic.twitter.com/hAWtclPEH1