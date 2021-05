Před 84 lety byl slavnostně otevřen Golden Gate Bridge

Jednomu z nejkrásnějších a nejslavnějších mostů na světě je 84 let. Golden Gate Bridge, který přes průliv spojuje San Francisco s Marin County, byl slavnostně otevřen 27. května 1937.

Most, který je vedle Sochy Svobody a Mount Rushmore jedním z nejznámějších symbolů Spojených států, byl se svými 2737 metry do roku 1964 (kdy ho překonal newyorský Verrazano-Narrows Bridge) nejdelším visutým mostem na světě.

Zdánlivě neproveditelnou stavbu umožnil technický pokrok

Od roku 1820 se přes průliv Golden Gate jezdilo trajektem, první plány na stavbu mostu se objevily již v roce 1872. Tehdy se ale považovalo jeho zbudování prakticky za nemožné – kvůli zdejším povětrnostním podmínkám, otevřenému moři, přílišné hloubce, silným přílivům, mlze, bouřkám i častým zemětřesením.

Díky technickému pokroku se ale o půl století později nakonec projekt schválil a v listopadu 1930 se zajistilo jeho financování prostřednictvím dluhopisů ve výši 35 milionů dolarů (což přepočteno na dnešní poměry odpovídá zhruba půldruhé miliardě).

Stavbu mostu vedl Joseph Baermann Strauss, jeho zástupci byli Charles Ellis a Clifford Paine, pylony projektoval architekt Irving Morrow. Stavět se začalo 5. ledna 1933, 19. dubna 1937 bylo hotovo. Poslední nýt měl být zlatý, ale při nýtování spadl do moře a byl nahrazen normálním.

Pro pěší byl most otevřen 27. května 1937 a příležitosti k procházce využilo hned první den téměř čtvrt milionu lidí. O den později v pravé poledne se pak na přímý telegrafický signál prezidenta Franklina Delano Roosevelta z Bílého domu most otevřel i pro automobily. Namísto obvyklé pásky byl slavnostně přestřižen řetěz. Most má šestiproudovou vozovku, denně přes něj dnes přejede přes 120 000 aut. Mýto se platí pouze v jižním směru.

Most, který patří k nejvyhledávanějším místům pro sebevraždy na světě, je natřen typickou oranžovou barvou, jež při zdejších častých mlhách zlepšuje jeho viditelnost. Má rozpětí pilířů 1 280 metrů, jeho celková délka je 2 737 metrů. Má dvě nosná lana o průměr 92,4 centimetrů, každé měří 2331,7 metru. Věže dosahují výšky 227,4 m nad mořem.