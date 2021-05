Empire State Building vyrostla za rok, ikonou New Yorku je už 90 let

FOTOGALERIE - Emire State Building, jeden z nejikoničtějších mrakodrapů a více než čtyřicet let nejvyšší budova světa, oslavila v sobotu 90 let od svého slavnostního otevření. Za ty roky se z budovy stal symbol New Yorku, ale i vděčný cíl posledního výletu sebevrahů...

