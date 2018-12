Před 200 lety poprvé zazněla Tichá noc. Její autoři se nikdy nedočkali slávy

23. 12. 9:30

Ve Sněmovně už je návrh, podle kterého by řidiči nákladních automobilů a kamionů nesměli jezdit na dálnicích v levém jízdním pruhu. Zákaz by podleskupiny poslanců ANO, KSČM a ČSSD platil v pracovní dny od 06:00 do 22:00. Dopravci uzákonění zákazu, už když se o něm začalo diskutovat, odmítli.