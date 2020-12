Dáreček v Vánocům: EU a Británie se dohodly na podobě budoucích vztahů

Evropská unie a Británie se dohodly na podobě budoucích vztahů po konci přechodného období po brexitu. Oznámil to dnes úřad britského premiéra Borise Johnsona. "Dohoda je hotová," uvedl úřad a dosažení dohody označil za "skvělou novinu".

"Vše, co bylo Britům slíbeno během referenda v roce 2016 a v loňských parlamentních volbách, je touto dohodou splněno," uvedl úřad premiéra. "Převzali jsme zpět kontrolu nad svými penězi, hranicemi, zákony, obchodem a vodami, ve kterých lovíme ryby," dodal.

Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové je dohoda Evropské unie s Británií dobrá, spravedlivá a vyvážená a vyplatilo se za ni bojovat. EU teď může nechat brexit za sebou, Británie pro ni bude ale nadále partnerem a spojencem, řekla šéfka EK na tiskové konferenci. "Bude solidním základem pro nový začátek s dlouholetým přítelem," řekla dále o uzavřené dohodě, která podle ní nechrání jen zájmy EU, ale i zájmy Británie. Obsahuje také zásadní opatření pro případ, že se jí některá ze stran nebude řídit.

Dohoda je dobrá pro celou Evropu, prohlásil Johnson. Unie bude spojencem Británie a za dveřmi bude mít prosperující zemi, řekl novinářům. Uvedl také, že dohoda v Británii ochrání pracovní místa a že Británie má opět pod kontrolou svůj osud, své zákony i své vody. Britský parlament by o dohodě měl hlasovat 30. prosince.

Johnson ocenil práci vyjednávačů obou stran i šéfky Evropské komise von der Leyenové. Dohoda podle něj také přináší jistotu podnikatelům v celé zemi. "Máme zpět kontrolu nad svými zákony a naším osudem," uvedl britský premiér. "Soudní dvůr EU pro nás už nebude hrát roli," dodal. "Znamená to, že od 1. ledna 2021 budeme mít plnou politickou a ekonomickou nezávislost," řekl Johnson. Poprvé od roku 1973 bude mít Británie také plnou kontrolu nad svými vodami, dodal premiér s odkazem na rok, kdy Británie vstoupila do Evropských společenství, předchůdce dnešní Evropské unie.

S vyjednanou dohodou teď musí na straně EU souhlasit všech 27 členských států, ale také Evropský parlament. Podle něj přitom byla nejzazším termínem pro schválení do konce roku minulá neděle. Dohodu je ale možné aplikovat i provizorně.

Za historickou označila dohodu německá kancléřka Angela Merkelová. Slíbila, že Německo urychleně dohodu prostuduje. Vláda by o ní mohla jednat už v pondělí 28. prosince. Výsledek jednání přivítal rovněž irský premiér Micheál Martin či předseda italské vlády Giuseppe Conte. Španělský premiér Pedro Sánchez uvedl, že s Británií dál povede dialog o Gibraltaru. Podle belgického premiéra Alexandera De Crooa je vyjednaná dohoda základem pro silné partnerství EU a Spojeného království a poskytuje klíčové záruky pro "spravedlivou soutěž pro naše firmy". Nizozemský premiér Mark Rutte označil uzavření dohody za "skvělou zprávu". Nadšení ale nesdílí skotská premiérka Nicola Sturgeonová. "Žádná dohoda nevyrovná to, co nám brexit vzal. Je čas na referendum o naší vlastní nezávislosti, jako evropského národa," napsala na twitteru.

Hlavní vyjednavač Evropské unie Michel Barnier označil dnešek za den úlevy, který je ale poskvrněn i smutkem nad odchodem Británie z EU. Úlevu nad výsledkem jednání vyjádřil i německý ministr zahraničí Heiko Maas. Německo, které nyní předsedá Radě EU, udělá podle něj vše pro to, aby mohla dohoda začít provizorně platit už 1. ledna 2021.