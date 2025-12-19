Prapodivná otočka: Hvězda Ordinace ukončila spolupráci, najednou chce statisíce
19. 12. 2025 – 6:30 | Magazín | Jiří Rilke
Zprvu spokojená spolupráce se najednou zvrtla v soudní bitvu a požadavky odškodnění.
Populární herečka a hvězda seriálu Ordinace v růžové zahradě Jana Stryková se loni v červenci domluvila s relaxačním centrem Ananda SPA. Nafotila pro něj snímky, které pak centrum použilo do propagačních materiálů.
Stryková podle všeho sama služeb centra využívala a všechno vypadalo jako ideální spolupráce, která vyhovuje oběma stranám. Herečka prý dokonce nechtěla ani uzavřít smlouvu a spokojila se s ústní dohodou.
Z ničeho nic ale přišlo drama: Herečka podala na centrum žalobu a chce odškodné 400 tisíc korun.
„Herečka výslovně nechtěla uzavřít smlouvu o spolupráci písemně. V té době bylo vše v přátelské rovině, a tak jsme jejímu přání vyhověli,“ komentoval událost PR zástupce centra Martin Opatrný pro eXtra.cz a Expres.
„Paní Stryková dokonce sama ráda využívala služeb centra, které si pochvalovala. Vyvolávala dojem, že stojí o to být tváří zajímavého konceptu, aniž by se na spolupráci snažila co nejvíce vydělat,“ pokračoval.
Pak ale údajně přišla žádost Strykové o vyšší honorář: „Argumentovala údajnými nejasnostmi kolem původní dohody. Vše ale budilo spíš dojem, že jde o peníze než nejasnosti,“ uvedl.
Salon pak prý nabídl Strykové zvýšení honoráře v řádu statisíců, což ale herečka odmítla a odvolala souhlas s užitím svých fotek: „I přes vzniklé náklady jsme následně vše stáhli a třeba vytištěné katalogy museli vyhodit,“ popsal Opatrný.
„V rámci naší snahy o urovnání situace jsme paní Strykové nabídli dokonce zvýšení její původní odměny o 250 tisíc korun, ale i to jí bylo asi málo. Vše tedy budí dojem účelového tlaku vedeného vidinou co největšího finančního zisku,“ tvrdí PR centra.
Podle právníka by ale klidně mohla splakat nad výdělkem sama Stryková, protože k odvolání souhlasu tímto způsobem prý nemá právo a centrum by ji teoreticky mohlo žalovat za ušlý zisk: „Pokud by paní Stryková vyvinula nějakou činnost, která by zakládala autorská práva, tedy například že by během toho fotografování dělala aranžmá, tak by mohla říci, že pořízené fotografie se již nesmějí použít. Ale pokud se pouze nechávala fotit a byla tváří té propagační kampaně, může říct, že už s nimi dál nebude spolupracovat. Ale nemůže říct, že ty nafocené fotky nemohou zveřejnit. Pokud by se paní Stryková bránila nějakým předběžným opatřením, že ty fotky nemohou použít, tak by jim mohla vzniknout škoda,“ uvedl advokát Jan Černý.
„Pokud se s někým přátelíte a následně se z toho snažíte vyzískat co nejvíce, pak to asi moc etické nebude. Zároveň je podivné, že herečka sama nechtěla žádnou písemnou smlouvu. O důvodech můžeme spekulovat,“ dodal Opatrný.
Stryková se k věci nevyjadřuje.