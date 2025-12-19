FAČR dnes podle médií jmenuje Koubka trenérem fotbalové reprezentace
19. 12. 2025 – 6:39 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalová asociace ČR na dnešní mimořádní tiskové konferenci podle médií představí nového trenéra české reprezentace.
Národní mužstvo by měl převzít zkušený Miroslav Koubek.
Reprezentace je bez hlavního trenéra po nečekané říjnové porážce 1:2 v kvalifikaci mistrovství světa na Faerských ostrovech, po níž byl odvolán Ivan Hašek i jeho spolupracovník Jaroslav Veselý. Druhý z asistentů Jaroslav Köstl zůstal jako dočasný kouč při listopadovém srazu.
Do březnového play off o mistrovství světa by už měl mužstvo vést čtyřiasedmdesátiletý Koubek, který v září skončil v Plzni. FAČR se na něj obrátil poté, co nevyšla jednání s Jindřichem Trpišovským ze Slavie a Slavenem Biličem.