Ostrý zlom počasí! Meteorologové varují před sibiřskou zimou, může dorazit za pár dní
19. 12. 2025 – 6:00 | Magazín | BS
O ochlazení v druhé polovině prosince se mluví už delší dobu, vypadá to ale, že by mohlo být ostřejší, než se čekalo.
Meteorologové přicházejí s přesnější předpovědí: Ochlazení, se kterým se původně počítalo až po Vánocích, by mohlo dorazit ještě před nimi.
Nad střední Evropu se totiž podle modelu The Weather Channel přesouvá mrazivý sibiřský vzduch. A na Sibiři v posledních dnech naměřili i -50 °C, takže se jedná o opravdu ledovou masu.
Nad severem Evropy by navíc měla panovat tlaková výše a systém vysokého tlaku vzduchu by pak mohl přinést ledový východní vítr i do jižnějších poloh. Jeden z modelů pak předpovídá denní teploty o druhém svátku vánočním padající až k -10 °C.
Za zlomem stojí další narušení polárního víru, o jehož slábnutí se spekuluje už delší dobu. V noci by o Vánocích mohlo být až -15 °C.
Modely evropských i amerických meteorologických služeb se víceméně shodují v tom, že se o Vánocích opravdu ochladí. Zatím se ale neshodují v tom, zda půjde o běžný propad teplot, nebo skutečný sibiřský mráz.
Šance na bílé Vánoce je pořád spíš menší, ale naděje stále rozhodně neumírá: „Informovali jsme před časem o změně v proudění a charakteru počasí a tato změna se zdá být už dost pravděpodobná. Kolem Vánoc inverzi vystřídá kontinentální a dost možná postupně i studené arktické proudění,“ píšou odborníci z ČHMÚ.
„Hlavně na horách se výrazně ochladí. Sněhu ale bude málo – i když nějaká ta vločka během Štědrého dne úplně vyloučena není. Na detaily si ale ještě musíme počkat,“ dodávají.