Dnes je pátek 19. prosince 2025., Svátek má Ester
Počasí dnes 5°C Mlha

Ostrý zlom počasí! Meteorologové varují před sibiřskou zimou, může dorazit za pár dní

19. 12. 2025 – 6:00 | Magazín | BS

Ostrý zlom počasí! Meteorologové varují před sibiřskou zimou, může dorazit za pár dní
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

O ochlazení v druhé polovině prosince se mluví už delší dobu, vypadá to ale, že by mohlo být ostřejší, než se čekalo.

Meteorologové přicházejí s přesnější předpovědí: Ochlazení, se kterým se původně počítalo až po Vánocích, by mohlo dorazit ještě před nimi.

Nad střední Evropu se totiž podle modelu The Weather Channel přesouvá mrazivý sibiřský vzduch. A na Sibiři v posledních dnech naměřili i -50 °C, takže se jedná o opravdu ledovou masu.

Nad severem Evropy by navíc měla panovat tlaková výše a systém vysokého tlaku vzduchu by pak mohl přinést ledový východní vítr i do jižnějších poloh. Jeden z modelů pak předpovídá denní teploty o druhém svátku vánočním padající až k -10 °C.

Za zlomem stojí další narušení polárního víru, o jehož slábnutí se spekuluje už delší dobu. V noci by o Vánocích mohlo být až -15 °C. 

Modely evropských i amerických meteorologických služeb se víceméně shodují v tom, že se o Vánocích opravdu ochladí. Zatím se ale neshodují v tom, zda půjde o běžný propad teplot, nebo skutečný sibiřský mráz.

Šance na bílé Vánoce je pořád spíš menší, ale naděje stále rozhodně neumírá: „Informovali jsme před časem o změně v proudění a charakteru počasí a tato změna se zdá být už dost pravděpodobná. Kolem Vánoc inverzi vystřídá kontinentální a dost možná postupně i studené arktické proudění,“ píšou odborníci z ČHMÚ.

„Hlavně na horách se výrazně ochladí. Sněhu ale bude málo – i když nějaká ta vločka během Štědrého dne úplně vyloučena není. Na detaily si ale ještě musíme počkat,“ dodávají.

Tagy:
počasí zima weather
Zdroje:
TN.cz, ČHMÚ, The Weather Channel
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Koruna po rozhodnutí ČNB neměnit sazby zpevnila k euru a oslabila k dolaru

Následující článek

Prapodivná otočka: Hvězda Ordinace ukončila spolupráci, najednou chce statisíce

Nejnovější články