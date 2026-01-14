Strnadův holding CSG chce v Amsterodamu vydat nové akcie za 750 milionů eur
14. 1. 2026 – 10:22 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Holding CSG podnikatele Michala Strnada, který se zaměřuje hlavně na zbrojní průmysl, chce v nadcházejících týdnech vstoupit na burzu v Amsterodamu.
Prostřednictvím společnosti CSG B.V. plánuje vydat akcie za 750 milionů eur (zhruba 18 miliard korun). Vyplývá to z dnešní tiskové zprávy CSG, kterou má ČTK k dispozici. Peníze firma využije na další rozvoj.
Společně s tím se v rámci této emise hlavní akcionář CSG - společnost CSG FIN - chystá prodat část akcií CSG, které vlastní. Holding už podle tiskové zprávy obdržel závazné nabídky od tří investorů - společností Artisan Partners Limited Partnership, BlackRock a Al-Rayyan Holding LLC - za celkem 900 milionů eur (téměř 22 miliard korun).
"CSG se úspěšně rozvíjela prostřednictvím organického růstu i strategických akvizic a stala se jednou z předních globálních obranných skupin, která dodává diverzifikované portfolio produktů klíčovým dlouhodobým zákazníkům v Evropě, Spojených státech a dalších regionech včetně oblasti Asie a Tichomoří," řekl Strnad. "Domníváme se, že IPO (první veřejná nabídka akcií, pozn. ČTK) společnosti CSG by dále zvýšilo povědomí o skupině v rámci mezinárodní investorské komunity a poskytlo dodatečnou finanční flexibilitu a diverzifikaci zdrojů financování na podporu dalšího růstu," doplnil.
Výše dividend by podle aktuálních plánů CSG měla dosahovat 30 až 40 procent čistého zisku CSG B.V., přičemž vyplácet by se měly od roku 2027.
Společnost CSG B.V. bude mít po přeměně na akciovou společnost pět výkonných členů představenstva a čtyři nezávislé nevýkonné členy představenstva. Mezi výkonné členy bude jako předseda představenstva patřit Strnad, dále to budou výkonný ředitel CSG David Chour, ředitel pro akvizice v CSG Petr Formánek, finanční ředitel holdingu Zdeněk Jurák a hlavní právník CSG Ladislav Štorek. Nevýkonnými členy budou bývalý představitel NATO John Nicholson, bývalá manažerka ve firmách Lagardère či Airbus Virginie Banet a bývalá ředitelka SVG Capital plc Lynn Fordham a současná členka dozorčí rady společnosti Volkswagen AG Susanne Wiegand.
Loni za první tři čtvrtletí holding meziročně zvýšil tržby o 82,4 procenta na 4,49 miliardy eur (asi 109 miliard korun). Provozní zisk před zdaněním a odečtením úroků (EBIT) vzrostl o 77 procent na 1,1 miliardy eur (zhruba 26,6 miliardy korun). Většinu tržeb, přibližně 3,46 miliardy eur (84 miliard korun), zajistil obranný segment skupiny. Ten zaznamenal hrubý provozní zisk asi 1,03 miliardy eur (25 miliard korun).