20. 8. 2025 – 10:19 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Pozor na tohle kuře! Veterináři ho stahují kvůli nebezpečným bakteriím z obchodů!
Kuře | zdroj: AI DALL-e
Pozor, milovníci kuřecího masa. Státní veterinární správa odhalila bakterie listerie v uzených kuřecích stehnech od výrobce Vodňanská drůbež patřícího do koncernu Agrofert. Problémová šarže už byla rozeslána do obchodů a část výrobků se dostala i k zákazníkům. Spotřebitelé by maso rozhodně neměli jíst.

Nebezpečná bakterie v balení kuřete

Veterináři potvrdili, že ve vzorcích masa byla nalezena bakterie Listeria monocytogenes. Ta může způsobit onemocnění listeriózou, které je obzvlášť nebezpečné pro těhotné ženy, starší osoby, děti a lidi s oslabenou imunitou. Do tržní sítě se podle zprávy dostalo 135 kilogramů problematického masa.

Jednalo se o tepelně opracované uzené kuřecí stehno ve vakuovém balení o hmotnosti 340 gramů nebo dvou kilogramů, s datem spotřeby do 25. srpna 2025. Maso se objevilo v několika prodejnách Jednota, COOP, v internetovém obchodě Rohlík.cz a také v podnikových prodejnách samotného výrobce.

Lidem, kteří si kuřecí stehno pořídili, veterináři doporučují jedinou věc: neotevírat, nekonzumovat a vrátit zpět do prodejny.

Agrofert slibuje nápravu

Firma Agrofert, pod kterou Vodňanská drůbež spadá, v reakci uvedla, že šarži okamžitě stáhla a přijala opatření. „Zákazníkům se omlouváme. Pokud mají doma výrobek z této šarže, mohou jej bez problémů vrátit v místě nákupu,“ sdělil mluvčí Pavel Heřmanský.

Podle něj byla bakterie prokázána pouze v jedné jednotce z pěti testovaných vzorků, přesto výrobce přikročil k razantnímu stažení celé šarže. Ve skladu zůstala jen čtyři balení, většina se ovšem dostala mezi odběratele. Stažené kusy musí být na náklady výrobce zlikvidovány a provoz projde mimořádnou sanitací. Teprve po nových negativních výsledcích kontrolních vzorků bude možné pokračovat ve výrobě.

Opakovaný problém

Nejde přitom o první podobný incident. Už letos v březnu veterináři ve výrobně Vodňanské drůbeže objevili listerie v kuřecích křídlech. Tehdy firma vyrobila zhruba 670 balení, z nichž více než 150 se dostalo až k zákazníkům.

Listerie se do potravin mohou dostat při špatném zpracování nebo skladování. U zdravého člověka malé množství nemusí vyvolat vážné komplikace, ale pro rizikové skupiny může být infekce vážným ohrožením zdraví. Inkubační doba se pohybuje mezi dvěma a třemi týdny. Pokud se u zákazníků po konzumaci výrobku projeví zdravotní potíže, měli by okamžitě kontaktovat lékaře.

Stažení šarže je dalším varováním, že i v běžně dostupném mase z velkovýroby se mohou objevit bakterie s potenciálně nebezpečnými následky.

