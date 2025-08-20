Dnes je středa 20. srpna 2025., Svátek má Bernard
20. 8. 2025 – 10:32 | Anna Pecena

Zázračné krémy za tisíce? Důchodci utrácí za masti, které nefungují
Slíbí vám hladkou pleť, věčné mládí a úsměv v zrcadle. Realita? Jen prázdná peněženka a další vrásky navíc – ty od starostí, že jste naletěli. Podívali jsme se na triky výrobců a prodejců kosmetiky, která slibuje zázraky. Výsledek vás možná pořádně naštve.

Jak funguje past na důvěřivé zákazníky

Výrobci kosmetiky dobře vědí, že každý chce vypadat mladší a zdravější. Na televizi i internetu běží reklamy, kde se seniorka po namazání krému rázem promění v modelku. Hvězdy v reklamách se usmívají a tvrdí: „Tenhle krém mi ubral deset let.“ Ale pravda je jiná – většina těchto přípravků obsahuje obyčejné hydratační složky, které stojí v přepočtu pár korun. Přesto se prodávají za tisíce.

Aby toho nebylo málo, některé firmy záměrně používají odborné názvy a pseudo-vědecké výrazy, aby zněly důvěryhodně. Pojmy jako „molekulární omlazení“, „bioaktivní komplex“ nebo „nanočástice“ jsou v praxi často jen marketingové bláboly. Lidé zaplatí a pak čekají na zázrak, který se nikdy nedostaví.

Když je reklama silnější než rozum

Zvlášť ohroženou skupinou jsou důchodci. Ti často tráví víc času u televize, a právě tam se tyto reklamy objevují nejčastěji. Podívaná na usměvavou dámu, která tvrdí, že v 70 letech vypadá na 40, má přesvědčit i ty, kdo by jinak váhali. Jenže to je iluze vytvořená make-upem, světlem a grafikou.

A přestože by rozum velel ušetřit, touha zůstat mladý bývá silnější. Podle spotřebitelských testů je rozdíl mezi „zázračným“ krémem a obyčejným hydratačním krémem z drogerie minimální – někdy dokonce žádný. Rozdíl je jen v ceně.

Jak se nenechat okrást

Nejlepší obranou je nenechat se unést reklamou. Pokud vás něco láká, zjistěte si recenze, podívejte se na nezávislé testy a porovnejte složení. Často zjistíte, že obyčejná modrá krabička z drogerie udělá stejnou službu jako luxusní balení se zlatým logem.

Experti doporučují: pokud chcete ušetřit, vyhýbejte se „speciálním edicím“ a „omezeným nabídkám“. Jde jen o způsob, jak vytvořit tlak, abyste koupili rychle a draze. A pamatujte – žádný krém vás neomladí o dvacet let.

Pointa, která píchne

Zázračné masti nejsou lék na stáří, ale spíš na účty kosmetických firem. Ty na důvěřivých zákaznících vydělávají miliardy. A zatímco reklama slibuje věčné mládí, realita je tvrdá: utrácíte za sny, které nikdy nepřijdou.

