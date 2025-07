Pozor na falešné pečovatelky: Některé chodí jen kvůli vaší peněžence

30. 7. 2025 – 15:50 | Zprávy | Anna Pecena

Senioři, zpozorněte: za vlídným úsměvem může být chladný zlodějský plán. Pod záminkou péče se do vašeho domova mohou dostat lidé, kteří se nestarají o vaše zdraví, ale o vaši peněženku.

Domácí péče se v posledních letech stává běžnou součástí života mnoha seniorů. Ať už jde o pomoc s hygienou, nákupy nebo běžným provozem domácnosti, možnost mít někoho nablízku je pro starší osoby často zásadní. Jenže právě této důvěry a potřeby čím dál častěji zneužívají podvodníci.

Pečovatelka nebo zlodějka?

Zní to neuvěřitelně, ale příběhy napálených důchodců se množí. V jednom z případů na Vysočině se žena vydávala za zaměstnankyni charitní pečovatelské služby. Měla falešnou průkazku, milý úsměv a přesně věděla, co říct. Dostala se do domácnosti devadesátiletého pána pod záminkou kontroly léků. Během několika návštěv si získala jeho důvěru – a během jediné chvíle, kdy odešel na toaletu, mu zmizelo přes 20 tisíc korun v hotovosti.

Nejde o ojedinělý incident. Policie eviduje desítky podobných případů ročně. V některých scénářích falešní pečovatelé nabízí „zdarma“ domácí vyšetření nebo rozvoz léků, jindy se tváří jako zástupci známé charity. Často cílí na osamělé seniory bez rodiny, kteří jsou zranitelní a vděční za jakoukoliv společnost. Právě tady podvodníci nacházejí největší úspěch – v důvěře.

Jak se chránit a kde ušetřit?

Základní pravidlo zní: nikdy do bytu nepouštět nikoho bez ověření. Každý pracovník pečovatelské služby by měl mít průkaz a měl by být ohlášen dopředu – ideálně písemně nebo telefonicky. V případě pochybností se obraťte přímo na organizaci, která službu poskytuje.

A pokud zvažujete domácí péči, důrazně doporučujeme využít registrované služby, které jsou hrazeny (částečně nebo plně) zdravotní pojišťovnou. Mnozí senioři zbytečně platí soukromé „pomocnice“ načerno... bez smlouvy, bez záruky, a často za přemrštěné ceny. Přitom zákon jasně stanoví, že v rámci tzv. domácí zdravotní péče máte nárok na služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění, pokud vám je doporučí lékař.

Podle Ministerstva zdravotnictví ČR lze domácí péči zajistit přes poskytovatele, kteří mají oprávnění podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Jejich seznam je veřejně dostupný a aktualizovaný na portálu.

Důvěra nestačí. Prověřujte a mluvte s rodinou

Jedním z důvodů, proč podvodníci stále slaví úspěch, je i stud a obava seniorů svěřit se rodině, že s někým neznámým mluví, nebo že jim do bytu chodí cizí člověk. Pokud máte v rodině starší osobu, buďte v kontaktu. Ptejte se, kdo za nimi chodí, a buďte u toho, když si sjednávají nějaké nové služby.

Osvěta v této oblasti je stále slabá. Přitom jde o reálné peníze a často i o zdraví nebo bezpečnost. Zločinci se nezastaví před ničím – a čím více mlčíme, tím snadněji se jim daří.

Pamatujte

To, že člověk potřebuje pomoc, není ostuda, ale naopak. Mnoho seniorů se snaží zvládat péči o sebe a domácnost navzdory bolestem, omezené pohyblivosti nebo únavě, jen aby „nebyli na obtíž“. Jenže právě včasná a správně zajištěná pomoc může znamenat rozdíl mezi důstojným stářím a vyčerpáním. Pokud máte pocit, že už je něco nad vaše síly, nebo si jen nejste jisti, zda máte nárok na podporu, ozvěte se lékaři nebo rodině. Existuje mnoho legálních a prověřených možností, jak zajistit domácí péči, kterou hradí pojišťovna. Důležité je nenechat se zlákat první nabídkou a vždy si službu ověřit. Pomoc není slabost, ale chytré rozhodnutí.