Mobilní operátoři dávají slevy důchodcům, ale musíte říct tohle...

30. 7. 2025 – 14:07 | Zprávy | Anna Pecena

Stojí vám každý měsíc mobil víc než tři obědy? Pak je nejvyšší čas na změnu. Čeští operátoři tiše nabízejí speciální tarify pro seniory, ale málokdo o nich ví. Některé nabídky jsou přitom tak výhodné, že si za ušetřené peníze pořídíte novou televizi. A pozor – mnohé jsou bez internetu, bez smluv a bez kliček. Přehledně a bez řečí vám ukážeme, jak na to.

Neomezeně volat, nulová data a účet pod stovku? Jde to i bez internetu

Většina seniorů využívá mobil hlavně na volání a občasné SMS. Jenže operátoři vám automaticky nutí datové balíčky, o které nestojíte. Naštěstí existují speciální tarify bez internetu, které se vejdou hluboko pod dvě stovky měsíčně. Například GoMobil nabízí tarif Šedesát+ s neomezeným voláním a SMS v Česku za 289 Kč, nebo levnější varianty pro ty, co volají méně. Smlouva? Žádná. Zavazujete se jen tolik, kolik sami chcete.

A to není všechno. Vodafone má zvýhodněný tarif 60+, který kromě neomezeného volání přidává dočasně i 30 GB dat zdarma měsíčně (akce platí do konce srpna 2025). Není třeba žádné razítko z důchodového, stačí věk nad 60 let a osobní doklad. A pokud chcete platit co nejméně, předplacenka s voláním v síti Vodafone za 90 Kč měsíčně je ideální – zvlášť pokud máte příbuzné u stejného operátora.

Nenechte si vnutit nesmysl. I senior má nárok na kvalitní tarif

Spousta důchodců platí zbytečně moc jen proto, že se bojí změn nebo věří, že „lepší už to nebude“. Ale právě pro seniory existují tarify s jednoduchým nastavením, českou podporou a žádnými skrytými pastmi. T-Mobile v rámci programu Magenta 1 nabízí slevy až 25 % i pro seniory, pokud si do balíčku připojí další služby (např. TV nebo internet).

Virtuální operátoři, jako SAZKAmobil, Kaktus nebo MOBIL.CZ, jdou ještě dál a umožňují si tarif poskládat podle potřeby, bez smluv, bez závazků a často levněji než u velkých jmen. Klíčové je nebát se změny, přenos čísla dnes trvá pár minut a vyřízení zvládnete i po telefonu.

Kde začít? Porovnávače vám ukážou realitu

Pokud si nejste jistí, co vám vlastně operátor účtuje, podívejte se na weby jako Ušetřeno.cz nebo Tarifomat.cz. Stačí zadat věk a základní požadavky – během minuty vidíte, kde můžete ušetřit. Podle srovnání z července 2025 lze přechodem na seniorský tarif ušetřit až 4 000 Kč ročně.

A co je nejlepší? Tyto tarify jsou pro každého nad 60 let, bez nutnosti důchodu, bez příjmového testu. Pokud se vám zdá, že platíte zbytečně moc, máte pravdu. A změnit to můžete hned – bez čekání, bez front a hlavně bez nervů.