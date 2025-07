Trump uvedl, že mu Epstein kradl mladé ženy, které pracovaly v jeho resortu

30. 7. 2025 – 16:11 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Americký prezident Donald Trump v úterý uvedl, že mu finančník Jeffrey Epstein kradl mladé ženy, které pracovaly v lázních v Trumpově floridském resortu Mar-a-Lago.

Informovala o tom agentura AP. Jednou z těchto žen podle Trumpa bylaVirginia Giuffreová, která byla jednou z nejznámějších tváří, jež proti Epsteinovi vznesly obvinění ze sexuálních zločinů. Epstein zemřel v roce 2019 ve vězení, kde čekal na proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek.

Trumpův komentář navazoval na pondělní vyjádření, ve kterém prezident uvedl, že svému někdejšímu příteli Epsteinovi před 20 lety zakázal vstup do svého soukromého klubu na Floridě, protože "mi kradl lidi, kteří pro mě pracovali". Jména Trump tehdy neupřesnil.

Trumpova administrativa čelí kritice kvůli neochotě zveřejnit další dokumenty z Epsteinova vyšetřování, přestože dříve slibovala transparentnost.

Trump se snažil vyhnout otázkám ohledně případu a s nelibostí se vyjádřil k tomu, že se o tom stále mluví i šest let poté, co Epstein spáchal sebevraždou ve vazbě před zahájením soudního procesu. Trump přitom sám v minulosti o případu šířil konspirační teorie, když naznačoval, že Epstein nemusel spáchat sebevraždu, a případ dával do souvislosti s exprezidentem Billem Clintonem.

Náměstek americké ministryně spravedlnosti Todd Blanche minulý týden vyslýchal Epsteinovu někdejší partnerku Ghislaine Maxwellovou, která si za napomáhání ke zneužívání nezletilých dívek odpykává 20letý trest vězení. Co Maxwellová řekla, ministerstvo dosud nezveřejnilo. Její právníci v úterý uvedli, že je ochotná odpovědět na další otázky Kongresu, pokud jí bude zaručena imunita proti dalšímu trestnímu stíhání a pokud zákonodárci přistoupí na další podmínky.

Trump na palubě prezidentského speciálu Air Force One při návratu ze Skotska uvedl, že ho rozčílilo, že Epstein "bral lidi, kteří pro mě pracovali“. "Řekl jsem mu, poslouchej, nechceme, abys nám bral lidi,“ řekl mu údajně Trump. Když se to stalo znovu, prý Epsteina z Mar-a-Laga vykázal.

Na otázku, zda byla Giuffreová jednou z pracovnic, které Epstein odlákal, se Trump nejdříve vyhnul přímé odpovědi, ale nakonec řekl: "On ji ukradl." Bílý dům původně uvedl, že Trump vykázal Epsteina z Mar-a-Laga, protože se choval divně.

Giuffreová, která letos spáchala sebevraždu, uvedla, že ji Maxwellová objevila, když pracovala v lázních v Mar-a-Lagu v roce 2000 a najala ji jako masérku pro Epsteina, což pak vedlo k sexuálnímu zneužívání. Giuffreová tehdy byla náctiletá.