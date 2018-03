Pozemský ráj se zavírá turistům. Ničí mu přírodu

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Galapágy se uzavřou turistům, jejich maximální roční počet plánují úřady dokonce stanovit zákonem. Množství lidí, kteří chtějí zblízka obdivovat jejich přírodní bohatství, totiž onu unikátní přírodu ohrožuje.

Je to ráj ze samého úsvitu časů, poklad, který mnozí chtějí objevovat. Avšak Galapážské souostroví si chce své přírodní bohatství uchránit, a proto omezuje příliv turistů, píše agentura AFP.

Na bílém písku v zálivu Tortuga na ostrově Santa Cruz se černí leguáni s prehistorickými hřebeny vyhřívají na slunci a návštěvníci jsou z toho nadšeni.

V povzdálí se surfaři vznášejí nad vlnami Pacifiku mezi mořskými želvami. Potápěči obdivují rejnoky manta a žraloky a nekonečné řady pestrobarevných rybek.

Vulkanické souostroví tvořené 19 velkými ostrovy a desítkami skalnatých ostrůvků ležící asi 1000 kilometrů od Ekvádoru se až dosud dokázalo chránit a zachovat si co možná nejvíce ohrožených druhů tím, že přijímalo turisty jen v malém počtu.

Klenot, o který je potřeba pečovat

Ekvádor si je dobře vědom, že rozvoj turistiky ve světě - loni vzrostl počet mezinárodních turistů o sedm procent - zvyšuje tlak na souostroví zařazené na seznam světového dědictví UNESCO.

"Galapágy jsou klenotem, o který musíme pečovat. Musíme být tvrdí, pokud jde o ochranu životního prostředí," prohlašuje ekvádorský ministr turistiky Enrique Ponce de León.

Galapágy mají jen malé hotely a kontrolují cesty na ostrovy prostřednictvím organizovaných okružních plaveb. Souostroví, které posloužilo Charlesi Darwinovi v rozvíjení jeho teorie o evoluci druhů, se označuje za luxusní destinaci ekoturistiky.

Návštěva tohoto ráje není nijak levná: lety z Quita či Guayaquilu na tichomořské pobřeží stojí od 2000 do 7000 dolarů (40 až 140 tisíc Kč).

Turisté přesto přicházejí, jejich počet již dosáhl 245 tisíc za rok. Podle úřadů to je maximálně možný počet, aniž by byl ohrožen ekosystém ostrovů. Tento limit by mohl být brzy uzákoněn.

"Ekologické, sociální a biologické zvláštnosti této unikátní lokality nás nutí stanovit strop, řídit turistiku podle nabídky, a ne podle poptávky," upřesňuje ředitel Galapážského národního parku Walter Bustos.

Souostroví bylo dříve cílem pirátů a velrybářů, kteří lovili ve vodách i na ostrovech. Proto jsou zde dnes invazivní druhy, jako jsou psi, kočky nebo krysy, kvete tu nelegální rybolov a příroda je vystavena změnám klimatu.

Obří národní park a mořská rezervace

Výjimečný prostor byl v roce 1959 vyhlášen za národní park: 97 procent plochy je chráněno a lidské aktivity jsou omezeny na zbylá tři procenta.

Kolem souostroví byla vyhlášena mořská rezervace o ploše 138 tisíc kilometrů čtverečních, jedna z největších na světě, a zóna o 38 tisíc kilometrech čtverečních mezi ostrovy Darwin a Wolf, kde je nejvíce žraloků na světě, byla prohlášena za mořskou rezervaci, takže je tu zakázán veškerý rybolov.

V loňském roce navštívilo celý Ekvádor 1,6 milionu turistů, o 14 procent více než v roce 2016. Toto číslo je ve srovnání se sousedními zeměmi jako Peru nicméně nízké.

Prezident Lenín Moreno chce přesto učinit z turistiky pilíř ekonomiky. Vyhlásil politiku "otevřeného nebe", aby liberalizoval vzdušný prostor. A v reakci na četné turisty přející si navštívit Galapágy oznámila státní letecká společnost TAME nové lety na ostrovy.

"Musíme klást více důraz na kvalitu, prodlužovat pobyty turistů a umožňovat jim navštívit zbytek země," soudí ministr Enrique Ponce de León.

Cestovní agentura Metropolitan Touring, která na Galapágy vozí asi 12 tisíc turistů ročně, varuje, že omezení počtu turistů povede ke zvýšení cen.

"Přestože to odporuje obchodním zájmům, je to rozumné opatření, abychom neskončili jako Machu Picchu, ruiny inckého kultovního města v Peru," soudí ředitel této agentury Roque Sevilla.