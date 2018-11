Pozemky bez náhrady vyvlastníme a přerozdělíme. A klidně si pak jděte stěžovat...

- Aktuality - 0

Vedení Křesťanskodemokratické unie (CDU) je dle německé kancléřky Angely Merkelové jasně pro pokračování vládní koalice se sesterskou Křesťanskosociální unií (CSU) a sociální demokracií (SPD). Platit by to mělo i pro nového šéfa strany, kterého si CDU vybere v prosinci. Merkelová, která v čele CDU končí, to prohlásila na tiskové konferenci v Berlíně v reakci na spekulace o budoucnosti koalice. více