Používáte mobil na toaletě? Zaděláváte si na vážný zdravotní problém!
4. 9. 2025 – 14:40 | Zpravodajství | Alex Vávra
Váš chytrý telefon může být na záchodě horším společníkem, než si myslíte. Nové studie ukazují, že prodloužené sezení s mobilem v ruce zvyšuje riziko hemeroidů skoro o polovinu.
Pro spoustu lidí je toaleta jedním z mála míst, kde mají klid sami na sebe. Zavřít dveře, na chvíli uniknout rodině nebo povinnostem a potichu si prolistovat novinky, sociální sítě nebo vyřídit zprávy. Jenže tento moderní zvyk má i svou temnou stránku. Lékaři varují, že scrollování na toaletě může výrazně zvýšit riziko vzniku hemeroidů – až o 46 %.
Hemeroidy, známé také jako zlatá žíla, jsou žilní pleteně v oblasti konečníku. Normálně si jich ani nevšimnete, hrají totiž důležitou roli při udržování střevní kontinence. Jakmile se ale zvětší a otečou, nastává problém: bolest, svědění, krvácení i nepříjemné bulky. A to je realita, se kterou se během života setká více než polovina lidí.
Proč je právě záchod problém?
Možná si říkáte: sedíme přece pořád – v práci, u televize, v autě. Jenže podle odborníků je rozdíl mezi židlí a toaletou zásadní. Otevřený záchodový otvor neposkytuje pánevnímu dnu žádnou oporu, a navíc nutí tělo do nepřirozené polohy. Výsledkem je zvýšený tlak v oblasti konečníku a hromadění krve v cévách, které pak otékají. Nová americká studie na 125 dospělých ukázala, že dvě třetiny lidí si berou na záchod chytrý telefon. Zatímco „bezmobilní“ návštěvníci toalety strávili na míse více než pět minut jen výjimečně (asi 7 %), u uživatelů telefonu to byla už více než třetina (37 %). A čím delší sezení, tím vyšší riziko hemeroidů.
Do hry vstupuje ještě jeden faktor – držení těla. Jak upozorňuje kolorektální chirurgyně Hima Ghanta, lidé se při koukání do telefonu hrbí. Jenže konečník a řitní otvor nejsou v těle v přímce, ale v zakřivení. Přirozenější je poloha v podřepu, která umožňuje snadnější průchod stolice. Předkové, kteří si dřepnout museli, prý těchto problémů moc neznali.
Jak riziko snížit a mít klid
Odborníci mají pro prevenci několik jasných rad. Tou první je – nebrat si telefon na toaletu. Pokud už bez něj nedáte ani ránu, zkuste si nastavit časovač. Gastroenterologové doporučují trávit na toaletě ideálně tři až pět minut, rozhodně ne více než deset. Pokud se nic neděje, je lepší to vzdát a zkusit to později. Druhou zásadou je vyvážená strava s dostatkem vlákniny – tedy více ovoce, zeleniny a celozrnných výrobků – a dostatečný pitný režim. Díky tomu bude stolice měkčí a nebude potřeba se tolik namáhat.
A nakonec možná nejdůležitější rada: netahat na toaletu stres, pracovní resty ani celou sociální síť. Jak trefně říká jedna z lékařek: v životě se učíme zpomalit a užívat si drobných radostí. Ale rozhodně ne na záchodě.