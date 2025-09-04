Existuje přátelství mezi mužem a ženou? Co říká psycholog a jak to vidí ti, kdo to zažili na vlastní kůži
4. 9. 2025 – 14:50 | Magazín | Veronika Borská
Stará otázka, která dělí veřejnost na dva nesmiřitelné tábory: může být mezi mužem a ženou opravdové přátelství, nebo dříve či později jeden z nich zatouží po něčem víc?
Podle párové supervizorky Lucie Horké přátelství mezi mužem a ženou existuje, ale vyžaduje zralost, upřímnost a jasně nastavené hranice. „Základem je vědět, proč spolu přátelství budujeme, a umět si pojmenovat, co je už za čárou,“ vysvětluje.
Co říkají statistiky?
Podle průzkumu z posledních let si 77 % Čechů myslí, že přátelství mezi mužem a ženou bez sexuální přitažlivosti možné je. Nejčastěji tento názor zastávají mladší lidé a obyvatelé velkých měst, kde jsou sociální kontakty pestřejší.
Zajímavý je i výzkum Sociologického ústavu AV ČR, který už v roce 2003 ukázal, že lidé s vyšším vzděláním mají větší tendenci navazovat blízké vztahy mimo rodinu – typicky na pracovišti nebo ve škole. Tam pak často vznikají právě přátelství mezi muži a ženami.
Když to funguje: důkazem jsou skutečné příběhy
Klára a Petr se znají od základní školy. Zůstali přáteli i během studií a dnes, kdy mají oba rodiny, spolu tráví čas na dovolených nebo při hlídání dětí. „Lidé se nás pořád ptají, proč spolu nejsme, ale nás to nikdy nenapadlo. Přátelství je pro nás cennější než flirt,“ říká Klára.
Jiný příběh má Eva a Michal. Přátelili se od střední školy, ale když si Michal našel přítelkyni, Eva ucítila žárlivost. „Nešlo o to, že bych ho chtěla. Spíš jsem se bála, že ztratíme blízkost, kterou jsme měli,“ přiznává. Jejich přátelství se postupně vytratilo.
Podobné zkušenosti potvrzuje i psycholožka Horká: „Přátelství mezi mužem a ženou většinou funguje, dokud do něj nevstoupí silná romantická emoce. Pak záleží na tom, jak umíme situaci zpracovat.“
Proč muži a ženy přátelství vyhledávají?
Psychologové i pároví terapeuti se shodují, že přátelství mezi mužem a ženou často vzniká přirozeně tam, kde se potkají jejich zájmy. Může jít o sport, hudbu, cestování, deskové hry nebo třeba společné pracovní projekty. Sdílená aktivita vytváří prostor, kde se lidé učí spolupracovat, podporovat a radovat se ze společného úspěchu. Jak uvedla Lucie Horká pro Novinky.cz, „tam, kde se lidé cítí na stejné vlně, vzniká pevné pouto, které není nutně podbarvené romantickým napětím.“
Pohled z druhé strany
Dalším důvodem, proč si muži a ženy vytvářejí přátelské vazby, je touha po jiném úhlu pohledu. Muži oceňují ženskou empatii, schopnost vcítit se a vyjadřovat emoce, zatímco ženy často vyhledávají mužský nadhled a praktičnost. Přátelství opačných pohlaví tak může nabídnout nový způsob, jak řešit životní situace, konflikty nebo rozhodování. Výzkumy ukazují, že právě tato „komplementarita“ patří k hlavním důvodům, proč lidé vnímají takové přátelství jako obohacující.
Podpora a blízkost v těžkých obdobích
Velmi často vznikají přátelství mezi muži a ženami v období, kdy jeden z nich prochází složitým životním obdobím – například rozchodem, osamělostí nebo změnou prostředí. Přítel opačného pohlaví se stává bezpečným místem, kde člověk najde naslouchání, podporu a uznání. Podle průzkumu více než dvě třetiny respondentů uvedly, že si váží přátel opačného pohlaví právě pro jejich schopnost nabídnout jiný pohled na situaci a poskytnout emoční podporu.
Statistiky i realita: kde je hranice?
Zahraniční výzkumy ukazují, že tzv. „přátelství s výhodami“ končí různě – podle amerických dat zůstalo v přátelství po roce 26 % dvojic, 15 % přešlo do partnerského vztahu a 31 % se přestalo vídat úplně. V českém prostředí podobná čísla chybí, ale psychologové potvrzují, že hranice mezi přátelstvím a romantikou je tenká a vždy individuální.
Rady psychologa: co dělat, aby přátelství vydrželo
Udržet přátelství mezi mužem a ženou může být někdy složitější, než se zdá. Psychologové proto radí několik osvědčených postupů, díky nimž může takový vztah fungovat dlouhodobě a bez zbytečných zklamání.
Upřímnost
Základem je otevřená komunikace. Podle párové supervizorky Lucie Horké je důležité neschovávat své pocity za mlčení. Pokud vás trápí žárlivost, nejistota nebo naopak příliš silná náklonnost, vyplatí se o tom s druhým mluvit. Mlčení často vede k nedorozumění, zatímco upřímný rozhovor může vztah zachránit.
Hranice
Psychologové upozorňují, že každé přátelství potřebuje jasně nastavená pravidla. Může jít o to, zda je pro vás v pořádku fyzický kontakt, časté noční hovory nebo sdílení intimních detailů. Pokud hranice nejsou jasné, snadno se stane, že jeden začne očekávat víc, než ten druhý může dát. Jasná dohoda posiluje důvěru a chrání oba před zklamáním.
Rovnováha
Velmi častou chybou je, když se přátelství stane jednostranným – jeden stále poskytuje podporu, zatímco druhý jen bere. Podle výzkumů o „přátelstvích s benefity“ právě nerovnováha často vede k tomu, že vztah buď přeroste v něco víc, nebo se zcela rozpadne. Oba by měli mít pocit, že dávají i dostávají stejně.
Respekt k partnerům
Pokud jeden z vás vstoupí do romantického vztahu, přátelství se tím mění. Psychologové doporučují hledat novou rovnováhu: zapojit partnera do společných aktivit, být transparentní a vyvarovat se tajností. Statistiky z Vyplnto.cz ukazují, že právě „nové vztahy“ patří mezi nejčastější důvod, proč přátelství opačných pohlaví končí. Respekt ke vztahu přítele či přítelkyně je klíčový, aby nedošlo k žárlivosti a konfliktům.