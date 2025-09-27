Potápěči tvrdí, že našli UFO – a 30 let museli mlčet!
27. 9. 2025 – 6:18 | Zpravodajství | Alex Vávra
V říjnu 1967 se malé rybářské městečko Shag Harbour v Novém Skotsku stalo dějištěm záhadného incidentu. Obyvatelé zahlédli osvětlený objekt, který se zřítil do moře – a přestože armáda zahájila rozsáhlé pátrání, nenašla po něm jedinou stopu. Až po desetiletích začali vojenskí potápěči naznačovat, že na dně možná objevili něco, o čem měli mlčet.
V noci 4. října 1967 se ospalé rybářské městečko Shag Harbour v Novém Skotsku stalo svědkem události, která dodnes nemá jasné vysvětlení. Nejméně jedenáct lidí zahlédlo nízko letící osvětlený objekt mířící k moři. Následoval podivný svištivý zvuk, sykot „jako bomba“ a nakonec ohlušující rána. Objekt se na okamžik zastavil na hladině, světla stále svítila – a pak pomalu klesl pod vodu. Domnívali se, že jde o leteckou havárii. Policie RCMP, pobřežní stráž i místní rybáři spustili okamžitou záchrannou akci. Jenže místo vraku, těl nebo úlomků našli na hladině jen podivnou pěnu. Do rána bylo jasné, že žádné letadlo nikde nechybí.
Záře na obloze před katastrofou
Před samotným pádem objektu se odehrála řada dalších pozorování. Posádka letu Air Canada 305 zahlédla nad Québecem obdélníkový objekt doprovázený řadou menších světel. Dvakrát došlo k tichým výbuchům, po nichž zůstaly modré obláčky. Rodina v Mahone Bay sledovala velký objekt nad jihozápadním obzorem. Kapitán Leo Howard Mersey zaznamenal na radaru čtyři stacionární body a jeho posádka téměř dvaceti mužů potvrdila, že na obloze skutečně svítí jasné objekty v obdélníkové formaci. V Halifaxu přijímaly redakce kolem desáté večer desítky telefonátů od svědků, kteří pozorovali zářící tělesa nad městem. O hodinu později už Shag Harbour hlásil pád neznámého objektu do oceánu.
Ticho pod vodou – a tajemství potápěčů
Kanadská armáda reagovala okamžitě. Záchranné složky pátraly po troskách, a když se nic nenašlo, vydala Ottawa oficiální „hlášení o UFO“. Námořnictvo povolalo potápěče z Atlantické jednotky, kteří celé tři dny pročesávali mořské dno v zálivu Maine. Závěrečná zpráva zněla jasně: „Ani stopa… ani náznak… ani kousek čehokoliv.“
Jenže tady příběh nekončí. Podle některých svědectví, zveřejněných až po desetiletích, vojenské týmy přece jen něco objevily. Několik potápěčů tvrdilo, že na dně moře narazili na neznámé objekty – a že šlo o UFO. Podle jejich výpovědí byla zařízení „obsazená“ a jedno se dokonce snažilo pomoci druhému, poškozenému. Tito muži však byli vázáni přísahou mlčenlivosti. „Nařídili nám vystoupit na hladinu a zapomenout na to, co jsme viděli,“ zaznívá ve svědectvích. Až o desítky let později se začaly objevovat první náznaky, že oficiální verze možná neříká celou pravdu.
Zůstala jen záhada
Média o případu informovala na titulních stranách. Halifax Chronicle-Herald psal: „Mohlo by být něco konkrétního na UFO u Shag Harbouru – RCAF.“ O pár dní později však oznámil: „Pátrání po UFO ukončeno.“
Dodnes nikdo nepředložil hmatatelný důkaz. Přesto svědci i někteří vojáci tvrdí, že se onoho večera stalo něco výjimečného. Shag Harbour se mezitím proměnil v turistickou atrakci, přezdívanou „kanadské Roswell“.
A otázka, která visí ve vzduchu, je stále stejná: co skutečně zmizelo v hlubinách Atlantiku? Bylo to jen špatně identifikované světlo na obloze, nebo podmořský vrak, o němž potápěči nesměli desítky let promluvit?