Tělo jak bohyně! Překrásná Aneta Vignerová dováděla v maličkých plavkách
27. 9. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Venku už sice začíná být pořádná zima, ale Aneta nám připravila něco na zahřátí.
Od doby, kdy Aneta Vignerová ovládla soutěž krásy, už sice uplynulo šestnáct let a dnes už jí je 37 let, že by se na ní ale dívalo nějak špatně, se opravdu tvrdit nedá.
Nově jí nicméně nemůžeme uvádět už pouze jako modelku. Z Anety je totiž modelka a herečka: Svou první roli si zkusila v novém seriálu Jana Hřebejka.
„Byla to skvělá zkušenost. Hrozně jsem si to užila. Jenom díky Honzovi jsem v sobě probudila něco, že jsem to uhrála. A jsem velmi ráda, že jsem ho jako člověka poznala. Je naprosto boží. Lidi a celý štáb byli hrozně prima a budu z toho ještě dlouho čerpat,“ pochvalovala si půvabná brunetka.
Natáčení probíhalo v Chorvatsku, což byla zároveň ideální příležitost zdvojnásobit tepovou frekvenci sledujícím na Instagramu nějakou tou fotkou v bikinách.
Není se co divit, Aneta zkrátka má co ukazovat. Podívat se můžete třeba zde.