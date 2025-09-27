Tělo jak bohyně! Překrásná Aneta Vignerová dováděla v maličkých plavkách

Dnes je sobota 27. září 2025., Svátek má Jonáš
27. 9. 2025 | Magazín | Jiří Rilke

zdroj: Profimedia.cz
Venku už sice začíná být pořádná zima, ale Aneta nám připravila něco na zahřátí.

Od doby, kdy Aneta Vignerová ovládla soutěž krásy, už sice uplynulo šestnáct let a dnes už jí je 37 let, že by se na ní ale dívalo nějak špatně, se opravdu tvrdit nedá.

Nově jí nicméně nemůžeme uvádět už pouze jako modelku. Z Anety je totiž modelka a herečka: Svou první roli si zkusila v novém seriálu Jana Hřebejka.

„Byla to skvělá zkušenost. Hrozně jsem si to užila. Jenom díky Honzovi jsem v sobě probudila něco, že jsem to uhrála. A jsem velmi ráda, že jsem ho jako člověka poznala. Je naprosto boží. Lidi a celý štáb byli hrozně prima a budu z toho ještě dlouho čerpat,“ pochvalovala si půvabná brunetka.

Natáčení probíhalo v Chorvatsku, což byla zároveň ideální příležitost zdvojnásobit tepovou frekvenci sledujícím na Instagramu nějakou tou fotkou v bikinách. 

Není se co divit, Aneta zkrátka má co ukazovat. Podívat se můžete třeba zde.

