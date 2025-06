Postřelený kolumbijský senátor a možný kandidát na prezidenta Miguel Uribe je v kritickém stavu

10. 6. 2025 – 10:25 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Kolumbijský pravicový senátor Miguel Uribe, který byl v sobotu postřelen, je v kritickém stavu a téměř nereaguje na léčbu.

O stavu potenciálního prezidentského kandidáta informovala dnes podle Reuters ošetřující nemocnice. Kolumbijská vláda útok už dříve označila za atentát.

"Jeho stav je velmi vážný, kvůli tomu jsou všechny prognózy velmi opatrné," uvedla nemocnice Fundación Santa Fe, která o Uribeho pečuje.

Devětatřicetiletý senátor byl bezprostředně po útoku letecky převezen do nemocnice, kde prodělal akutní operaci mozku a levého stehna. Podle manželky potřebuje Uribe zázrak, napsal list El País. "Bojuje o život," doplnila.

postřelený Miguel Uribe | zdroj: Profimedia

Motiv útoku zatím není znám, policie v souvislosti se střelbou zadržela patnáctiletého chlapce a vyšetřuje, zda byli do útoku zapojeni další lidé. Uribe byl postřelen dvakrát do hlavy a jednou do kolena, další tři lidé byli při útoku zraněni.

Ředitel policie Carlos Triana podle El País uvedl, že útočník použil zbraň zakoupenou v Arizoně. Jak se do země dostala a zda byla použita i při dalších zločinech, není zatím podle policie jasné.

Uribe je členem opoziční konzervativní strany Centro Democratico. Ačkoliv to jeho strana nepotvrdila, byl považován za potenciálního kandidáta v prezidentských volbách v květnu 2026. Je synem novinářky Diany Turbayové, kterou v roce 1990 unesla ozbrojená skupina vedená narkobaronem Pablem Escobarem a která zahynula při záchranné operaci v roce 1991.