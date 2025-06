Obří přešlap Reeboku: Tenisky za 60 Kč? Chyba, za kterou zaplatí zákazníci

10. 6. 2025 – 9:59 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Na e-shopu Reeboku to vypadalo jako sen každého lovce slev – boty, trička i další zboží za směšné ceny. Tenisky za 60 korun? Rychle do košíku! Jenže teď přichází vystřízlivění. Reebok začal hromadně rušit objednávky a odvolává se na „technickou chybu“. Zboží nejspíš nikomu nedoručí – a právo je překvapivě na jeho straně.

Sleva z říše snů? Spíš omyl v přepočtu

Podle spotřebitelských organizací došlo pravděpodobně k tomu, že se při přepočtu cen z eur na koruny něco pokazilo. Cena uvedená v eurech se totiž zkopírovala do korun bez přepočtu, takže zboží za 60 eur se na webu objevilo za 60 Kč.

A zákazníci toho okamžitě využili – během krátké doby si tisíce lidí objednaly levné tenisky, mikiny i sportovní doplňky. Jenže místo balíčku se jim teď vracejí peníze a dorazila zpráva o zrušení objednávky.

„Pokud skutečně šlo o chybu a nikoli o záměrný marketingový tah, má obchodník právo od smlouvy odstoupit, i když zákazník zaplatil,“ vysvětlil Viktor Vodička ze Sdružení českých spotřebitelů. Podle něj ale Reebok mohl situaci zvládnout lépe – a především rychleji.

dTest: Firma zareagovala pozdě, zákazníky nechala v nejistotě

Podle právníků z organizace dTest jde sice technicky o uzavřenou smlouvu, ale jen za předpokladu, že spotřebitel jednal v dobré víře. A to v případě extrémně nízkých cen může být sporné.

„Je otázka, jestli si zákazník mohl reálně myslet, že tenisky za 1500 korun jsou ve slevě za 60. To zavání zjevnou chybou,“ říká právník Jan Šůra.

Zároveň ale kritizuje způsob, jakým Reebok situaci řešil. Firma podle něj nereagovala dostatečně rychle a nechala zákazníky v napětí, že jejich nákup je platný.

„Takové jednání může budit podezření z klamavé obchodní praktiky. Pokud firma neposkytne jasné informace nebo úmyslně mate zákazníka chybnou cenou, může jí hrozit pokuta až pět milionů korun,“ varuje Šůra.

Co dál? Zákazníci mají smůlu, firma bude bez trestu?

V praxi to znamená, že pokud Reebok nebude chtít zboží dodat, nemusí. Peníze by měl vrátit co nejdříve, ale odpovědnost za „omyl“ tím pro něj prakticky končí.

Zákazníci tak mohou být frustrovaní, ale jejich šance domoci se svých práv jsou minimální. Maximálně mohou podat stížnost na Českou obchodní inspekci nebo požadovat, aby úřady vyhodnotily, zda šlo o nekalou praktiku.

Pro Reebok je to sice nepříjemná PR blamáž, ale právně zřejmě obstojí. A zákazníkům zbývá jen doufat, že příště sleva nebude až podezřele výhodná.