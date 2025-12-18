Pošta zdražuje, co to znamená pro důchody
18. 12. 2025 – 6:54 | Magazín | Anna Pecena
Důchodci, připravte si peněženky a nervy. Česká pošta zase zvedá ceny — ale kvalita služeb se zlepšuje jen těžko. Zatímco posílání obyčejných dopisů, pohlednic a poukázek stojí od února 2025 výrazně víc než dřív a stále roste, doručení se zpomaluje a spousta zákazníků si stěžuje, že jejich zásilky přichází pozdě nebo vůbec ne. Když už za službu extra zaplatíte, měli byste dostat i odpovídající výkon — ale realita je bohužel jiná.
Jak moc pošta zdražuje a co to znamená pro váš důchod
Od začátku února 2025 se ceny základních poštovních služeb výrazně zvýšily. Poslání obyčejného dopisu teď stojí 31 korun místo dosavadních 27 a podobně stouply i ceny poštovních poukázek. Pošta zdražování vysvětluje rostoucími náklady, ale pro řadu seniorů je to další rána v době, kdy každý ušetřený haléř znamená rozdíl.
Co je však ještě horší — mnozí zákazníci si stěžují, že to, za co už zaplatili, nefunguje. Česká pošta se v očích veřejnosti stává symbolem nespolehlivosti a toho, že „zaplatíš a čekáš, jak to dopadne“. Řada lidí popisuje, že dopisy nebo balíčky přicházejí opožděně, doručovatel se neozve, nebo je zásilka dokonce ztratí.
Výplata penze a další „dárky“ pro seniory
Nejde jen o obyčejné dopisy. Už dříve bylo oznámeno, že i výběr penze v hotovosti poštou zdraží — a to z 35 na 78 korun měsíčně, což mnozí senioři označili za „útok na bezbranné“. Řada organizací pro seniory kritizuje, že je stát a pošta nechávají ty nejzranitelnější bez ochrany, i když si to nemohoucí lidé nemohou dovolit.
Kvalita služeb klesá — co můžete dělat
Pokud platíte víc a dostáváte méně, je načase nebýt pasivní. Před tím, než odešlete dopis nebo balík, zvažte levnější nebo spolehlivější alternativy, jako jsou konkurenční soukromé přepravní služby (například Zásilkovna nebo PPL), které mohou být rychlejší a levnější než pošta. Důchodci by si měli pozorně číst ceníky a neplatit automaticky víc jen proto, že služba má státní značku.
Také se vyplatí sledovat doručovací lhůty a včas reklamovat každé opožděné či nezpracované podání. Pokud vám pošta ztratí zásilku, máte právo žádat náhradu — ale bez pečlivé dokumentace se může vaše stížnost lehce odbýt.
Shrnutí
Poštovní služby v Česku se stávají stále dražšími a současně méně spolehlivými. Pro seniory, kteří se spoléhají na posílání dopisů, výběr penzí nebo jiné služby, to znamená více výdajů a méně jistoty. Pokud nechcete platit zbytečně, sledujte ceny, porovnávejte alternativy a nebojte se reklamovat, když služba nefunguje tak, jak by měla. Ceny rostou — kvalita však často klesá. e15.cz+1