Zeptali se na nevěru! Karlos Vémola si bere k srdci známou radu: Zatlouká, zatlouká, zatlouká
18. 12. 2025 – 7:00 | Magazín | BS
Slavný český bijec tvrdí, že nemá o ničem ani tušení.
Stránky společenských magazínů v nedávné době zaplnily zprávy o údajné manželské krizi, která měla zasáhnout svazek ikonického českého zápasníka MMA Karlose Vémoly a jeho partnerky Lely Ceterové.
Za hromobití má údajně moci nevěra a skutečnost, že se Karlos prý v domácnosti prakticky neangažuje a všechny povinnosti a péči o děti musí obstarat Lela kompletně sama. Proslýchá se, že krize je natolik vážná, že se Lele došla trpělivost, chystá rozvod a už si prakticky balí kufry. Pár prý nechce pokazit Vánoce dětem, ale pak konec.
Vémola, který (sám) dorazil na křest dokumentu Život je sranda, ale všechno popřel a "o ničem neví".
„Jestli se opravdu rozvádím, tak by mi to měl dát někdo vědět, ne? Nemyslíte?“ prohlásil v rozhovoru s eXtra.cz.
„Já o tom nevím. Takže byste se měli zeptat Lely,“ zatloukal.
Následně se opřel do zdrojů, jejichž informace citují magazíny. Žádní blízcí kamarádi, kteří by něco prozradili novinám, podle Vémoly zkrátka a dobře vůbec neexistují: „Nevynáší žádné informace, to jsou všechno nesmysly. Žádné blízké zdroje neexistují, je to vymyšlený zdroj v médiích,“ hartusil.
„Budeme trávit Vánoce všichni společně. Bezpochyby. Já, Lela a všechny děti, včetně mých dětí z Londýna,“ potvrdil.
Zápasník ještě párkrát zopakoval, že o ničem nic neví. Téma mu ale evidentně bylo velmi nepříjemné, protože rozhovor překotně ukončil a raději zmizel v davu.
Na té samé akci pak mluvil ještě s Bleskem a vyjadřoval se v prakticky stejném duchu: „O žádné krizi ani rozvodu nevím. Netuším, kde se tohle vzalo a zajímalo by mě, kdo s tím přišel. Já rozhodně o žádném rozvodu nic nevím," tvrdil.
Inu, uvidíme po Vánocích. Třeba je krize opravdu jen fáma.