Revoluce v medicíně? Chytré brýle pomáhají lidem, kteří zapomínají
27. 3. 2026 – 10:22 | Zpravodajství | Alex Vávra
Chytré brýle s umělou inteligencí slibují revoluci v životě lidí s demencí. Dokážou rozpoznávat okolí, radit v reálném čase a pomáhat zvládat běžné denní činnosti. Nová technologie od společnosti CrossSense tak dává naději na delší samostatnost i důstojnější život.
Revoluce v péči o lidi s demencí se možná blíží rychleji, než si kdokoli dokázal představit. Chytré brýle vybavené umělou inteligencí slibují něco, co ještě nedávno znělo jako sci-fi – pomoci nemocným zůstat déle samostatní, bezpeční a důstojní ve vlastním domově. Technologie od společnosti CrossSense už teď budí obrovský rozruch a sbírá prestižní ocenění.
Brýle dokážou doslova vidět za uživatele. Sledují okolí, rozpoznávají předměty a přímo na čočky promítají jednoduché pokyny, co dělat dál. Nejde ale jen o obraz – zabudovaný AI asistent Wispy s uživatelem komunikuje, radí mu a pomáhá i ve chvílích, kdy si člověk nedokáže vybavit ani základní kroky běžných činností.
Brýle, které myslí za vás
Zařízení váží pouhých 75 gramů, spolupracuje s dioptrickými skly i naslouchátky a obsahuje kameru, mikrofon i reproduktory. Vestavěná baterie sice vydrží asi hodinu, ale díky powerbance mohou fungovat celý den. Největší síla technologie je v systému Wispy. Ten se postupně učí návyky konkrétního člověka a přizpůsobuje se jeho stavu. Pomáhá s oblékáním, vařením, úklidem i komunikací s blízkými. Když člověk zapomene, co má udělat, Wispy ho krok za krokem navede.
Výsledky testů překvapily i odborníky. Výzkum vedený Julia Simner z University of Sussex ukázal, že lidé s demencí dokázali bez brýlí správně pojmenovat jen 46 procent předmětů. S brýlemi se úspěšnost vyšplhala na 82 procent – a efekt přetrvával i po jejich sundání. Tři ze čtyř testovaných pacientů navíc uvedli, že se jim výrazně zlepšila kvalita života. Pocit jistoty, větší samostatnost a schopnost zvládat běžný den – to vše technologie výrazně posiluje.
Milionová výhra a velké plány
Projekt si vysloužil prestižní Longitude Prize on Dementia a s ním i odměnu 1 milion liber, tedy zhruba 30 milionů korun. Za financováním stojí Alzheimer’s Society a Innovate UK, na organizaci se podílely také Challenge Works a Nesta. Podle šéfa firmy Szczepan Orlins pomohou získané peníze urychlit uvedení produktu na trh. Už letos má dorazit mobilní verze aplikace a samotné brýle by se měly objevit začátkem roku 2027.
Cena? Předplatné vyjde přibližně na 1 500 korun měsíčně a samotné brýle mohou stát až kolem 30 000 korun. Do budoucna by ale mohly zlevnit a stát se dostupnější pro širší veřejnost.
Ne všichni odborníci jsou ale bezvýhradně nadšení. Foyzul Rahman z Loughborough University upozorňuje, že je potřeba rozsáhlejších studií a řešit se musí i otázky ochrany dat. Přesto uznává, že jde o zásadní posun – technologie totiž nabízí pomoc v reálném čase, nikoli jen jednoduché připomínky. Demence je přitom jedním z největších zdravotních problémů současnosti. Nemoc je nevyléčitelná a počet pacientů dramaticky roste – do roku 2050 by jich mohlo být na světě více než 150 milionů.
Pokud se technologie CrossSense skutečně prosadí, může změnit každodenní realitu milionů lidí. Nejde jen o to nezapomenout, co udělat dál. Jde o to zůstat co nejdéle samostatný, zachovat si důstojnost a mít svůj život alespoň částečně pod kontrolou.