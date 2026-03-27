Přetahovaná v krasobruslení o světový trůn v Praze: zlato berou Němci, Češi v elitní patnáctce
27. 3. 2026 – 10:26 | Zprávy | Žaneta Kaczko
Diváci v zaplněné hale sledovali napínavý závěr soutěže sportovních dvojic, kdy se lídři tabulky střídali s každou další jízdou. Zatímco o titulu mistrů světa rozhodla preciznost německého páru, domácí fanoušky nadchlo vystoupení české dvojice, která si v Praze dojela pro své nové bodové maximum.
Pražské mistrovství světa v krasobruslení vyvrcholilo v kategorii sportovních dvojic dechberoucí podívanou. Závěrečná skupina favoritů proměnila pražský led v arénu, kde nebylo místo pro chybu. Byli jsme svědky neuvěřitelné série, kdy se lídři tabulky střídali jako na běžícím pásu. Každý další pár dokázal zvednout diváky ze sedadel a okamžitě sesadit své předchůdce z prozatímního trůnu, což vybičovalo napětí v hale na maximum. Na vrcholu výsledkové listiny se odehrával souboj o světový trůn, který pro sebe nakonec rozhodli reprezentanti Německa.
Německá preciznost s příchutí zlata
Novými mistry světa se stali Minerva Fabienne Haseová a Nikita Volodin. Německý pár, který loni bral stříbro, letos nenechal nikoho na pochybách. Přestože se partner dopustil drobného zaváhání u salchowu, jejich závěrečná volná jízda byla nejlepší v celém startovním poli. Po evropském titulu z roku 2025 tak do své sbírky přidávají nejcennější kov z planetárního šampionátu.
Na druhém místě skončili Gruzínci Anastasija Meťolkinová a Luka Berulava, kteří doplatili na pád partnerky u odhozeného rittbergeru. I přes bodovou ztrátu je pro ně stříbro historicky první seniorskou medailí z mistrovství světa. Bronzovou pozici uhájili Kanaďané Lia Pereiraová a Trennt Michaud, zatímco skokanem šampionátu se stali Japonci Juna Nagaokaová a Sumitada Moriguči, kteří se z loňského 22. místa katapultovali až na čtvrtou příčku.
Česká radost a překonané maximum
Český pár Anna Valesiová a Martin Bidař předvedl v Praze bojovný výkon, který je vynesl na konečné 15. místo. Po krátkém programu si polepšili o pět příček a prokázali, že mají skvěle natrénováno. Čistě zvládnutý sólový salchow i odhozený lutz (u kterého v krátkém programu chybovali) jim vynesly nové osobní maximum 113,88 bodu ve volné jízdě.
Bezprostředně po dojetí neskrývali reprezentanti emoce. Valesiová, která v Praze debutovala na mistrovství světa pod českou vlajkou, radostně skočila do náruče trenérovi Ondřeji Hotárkovi.
Martin Bidař, pro kterého to byl návrat na světovou scénu po pěti letech, přiznal značnou únavu, ale ocenil podporu fanoušků: „Dav nás hnal dopředu a naštěstí jsme vše zvládli,“ Bidař tímto výsledkem vyrovnal své dosavadní maximum z roku 2021.
Konečné pořadí MS v Praze- sportovní dvojice:
- Haseová, Volodin (Něm.) 228,33,
- Meťolkinová, Berulava (Gruz.) 218,41,
- Pereiraová, Michaud (Kan.) 216,09,
- Nagaokaová, Moriguči (Jap.) 209,13
… 15. Valesiová, Bidař (ČR) 170,46.