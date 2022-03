Polsko navrhuje obchodní blokádu Ruska

„Polsko navrhuje co nejdříve zařadit obchodní blokádu do balíku sankcí,“ cituje agentura Reuters polského premiéra Mateusze Morawieckieho.

Morawiecki v sobotu prohlásil, že „úplné odříznutí ruského obchodu by zvýšilo tlak na Rusko, aby uvažovalo o tom, zda by nebylo lepší tuto krutou válku zastavit“.

The blockade of trucks on the Polish-Belarus Kukuryki border crossing started today at 9:00 a.m.

Protesters demand to halt trade between the EU and Russia. "Every euro that powers the Russian economy kills Ukrainians. We can stop it!" protesters say https://t.co/BZw9f0nmEV pic.twitter.com/ZWMu1ev0Wi