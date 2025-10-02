Politologové si myslí, že televizní duel Babiše s Fialou výsledky voleb zásadně neovlivní
2. 10. 2025 – 8:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Televizní duel premiéra a lídra koalice Spolu Petra Fialy (ODS) a předsedy opozičního hnutí ANO Andreje Babiše, který včera večer odvysílala CNN Prima News, nadcházející volby nijak zásadně neovlivní.
Uvedli to politologové, které oslovila ČTK. Podle nich v debatě chyběl výraznější moment nebo výrok, o kterém by se následně mluvilo. Domnívají se, že Babiš se snažil působit důstojně, ale zároveň vypadal unavenější, Fiala byl podle nich naopak útočnější.
Politolog Aleš Michal z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy označil za vítěze duelu Fialu. "Byl důraznější, razantnější. Naopak Babiš byl v defenzivě, některé Fialovy slovní útoky se ani nesnažil vybrat. Působil unaveně," uvedl. Podle politologa Milana Školníka z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze ale Fiala někdy působil až přehnaně útočně. "Nesedělo mu to. Jestli se snažil Babiše vyprovokovat, tak se mu to nepovedlo," míní Školník.
Souhlasí ale s tím, že Babiš měl v debatě pomalejší rozjezd. "Do tempa se dostal až postupně, ve druhé půlce večera už byl vyrovnaným soupeřem," podotkl Školník. Podle Michala sedělo Babišovi téma o problematice důchodů, ve kterém byl mírně lepší. Zároveň ale upozornil na to, že při debatě o Ukrajině vystoupil Babiš ze své klidné polohy. "Mluvil o Ukrajině pohrdavě, používal až takový okamurovský slovník," sdělil Michal.
Oba politologové se shodnou na tom, že v debatě nezazněl žádný zásadní výrok. "Zapamatovatelných momentů tam bylo poskrovnu. Vlastně nezaznělo nic úplně nového, co by mělo potenciál plnit mediální prostor," domnívá se Michal.
Výsledek voleb podle politiků dnešní debata nijak výrazně neovlivní. "Teoreticky má Petr Fiala šanci oslovit například některé voliče hnutí STAN. Ale že by po takové debatě nastaly přesuny mezi vládním a opozičním táborem nebo nastala hromadná mobilizace nevoličů, to asi ne," řekl Michal. Podle Školníka je otázkou, jestli podobné debaty mají vůbec smysl. "Každá televize teď dělá několik předvolebních debat, některé i několik," dodal. Také Fiala s Babišem se v debatě utkají ještě jednou, a to ve čtvrtek večer na Nově.
Sněmovní volby se konají v pátek a sobotu. V průzkumech mělo nejvyšší podporu kolem 30 procent dlouhodobě opoziční hnutí ANO. Okolo 20 procent se pohybovala koalice Spolu. Za nimi sváděla souboj hnutí Starostů proti SPD, jejichž zisk se pohyboval zpravidla mezi deseti a 14 procenty. V posledních měsících se na ně dotahovali Piráti se zhruba desetiprocentní podporou. Poměrně těsně nad pětiprocentní hranicí se drželi ještě Motoristé sobě a hnutí Stačilo!, další hnutí Přísaha hranici vstupu do Sněmovny v žádném z průzkumů nepřekročilo.