Smrti unikla o vlásek! Oblíbená herečka končí: "Už mi to za to nestojí"
2. 10. 2025 – 8:20 | Magazín | Jiří Rilke
Negativa převážila a oblíbená herečka došla k názoru, že je načase odejít.
Oblíbená herečka Lucie Zedníčková získala nový úhel pohledu na život, díky čemuž přehodnotila priority a zjistila, co ještě stojí za snahu a co už ne.
Katalyzátorem přitom byla chvíle, kdy nechybělo moc a mohla si potřást rukou se zubatou. Herečka totiž přežila vážnou autonehodu, což byla poslední kapka se zamyslet, jestli raději nezpomalit a neodpočívat.
„Člověk jede odpoledne na Moravu, vrátí se ve dvě ráno, a to divadlo navíc není nijak zvlášť placené. Tak si říkám, jestli mi to vlastně ještě stojí za to,“ popisovala Lucie pro eXtra.cz.
Přiznává, že bouračka rozhodně hrála velkou roli: „Bylo to ošklivý a myslím si, že to byl spouštěč. Díky Lukášovi Langmajerovi, který řídil, jsme vyvázli jen s naraženými žebry, kostrčí a modřinami. Ale člověku to něco nechá – začne zpytovat, jestli mu to pořád za to stojí,“ uvedla.
V divadle už ji proto nejspíš neuvidíme, v seriálech pravděpodobně ano. Zatím ale není jisté v jakých, protože po nečekaném zaříznutí seriálu ZOO Nové začátky čeká na nějakou novou nabídku.
„Na Primě nám skončily oba seriály, jeden zcela neočekávaně. Tak uvidím, co bude. Ale jak se říká – když se jedny dveře zavřou, další se zase otevřou. Spíš se těším, které to budou,“ usmívá se.